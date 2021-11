19-Jähriger in Erfurt rassistisch beleidigt

Maskengegner schlägt zu 19-Jähriger in Erfurt rassistisch beleidigt

Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Straftat in der Erfurter Straßenbahn.

Als ein 19-Jähriger einen Fahrgast in der Straßenbahn auf die Maskenpflicht aufmerksam machen möchte, beleidigt dieser den jungen Mann rassistisch und schlägt ihn mit der Faust. Das Opfer kommt mit leichten Verletzungen davon. Der Täter ist auf der Flucht.

Ein 19-jähriger Mann ist in einer Erfurter Straßenbahn rassistisch beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, nachdem er einen anderen Fahrgast auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte. Ein weiterer Fahrgast habe ebenfalls rassistische Beleidigungen in Richtung des jungen Mannes von sich gegeben, wie die Polizei mitteilte. Die Täter sind weiter auf freiem Fuß. Es seien inzwischen mehrere Zeugenhinweise zu dem Vorfall am Samstagmorgen eingegangen - die Kriminalpolizei ermittle.

Der junge Mann hatte am frühen Samstagmorgen einen anderen Fahrgast in der Straßenbahn auf die Maskenpflicht hingewiesen. Daraufhin sei er von dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und rassistisch beleidigt worden. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Der Fall erinnert an einen anderen rassistischen Vorfall Ende April. Damals hatte ein Mann einen 17-jährigen Syrer wiederholt ins Gesicht geschlagen und dessen Handy zerstört. Ein Video von dem Überfall verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Ende Oktober wurde ein 41-Jähriger für den Übergriff zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Maskengegner attackiert schwules Paar in Berlin

Mehr zum Thema Brutale Tat in Erfurter Tram Mann muss nach rassistischer Attacke in Haft

Auch ein schwules Paar ist in Berlin nach einem Verweis auf die Maskenpflicht von einem Mann attackiert und beleidigt worden. Der 39-jährige Tatverdächtige soll die beiden Männer am Samstag mit Gegenständen beworfen, homophob beleidigt und bedrängt haben, nachdem sie ihn in einer U-Bahn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatten, wie die Polizei mitteilte.

Um einer Eskalation der Situation zu entgehen, wechselten die beiden 53 und 57 Jahre alten Männer den Angaben zufolge den Waggon, worauf der Tatverdächtige ihnen folgte. Auch nach dem Aussteigen aus der U-Bahn habe der 39-Jährige das Ehepaar weiter verfolgt und schließlich attackiert. Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen Körperverletzung in einen Polizeigewahrsam.