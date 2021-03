Die Inzidenz in Berlin steigt auf 75 und der Senat rechnet damit, dass der 100er-Grenzwert bald erreicht ist. Die Öffnungsschritte für den 22. März werden deshalb gestrichen: Restaurants, Konzerthäuser und Geschäfte bleiben dicht. Die Schüler der Klassen 7 bis 9 kehren vor Ostern nicht zurück.

Berlin plant vorerst keine weiteren Lockerungen der geltenden Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Ich glaube, es wird für viele Menschen schwieriger zu akzeptieren, dass es ein Hin und Her gibt", sagte Berlins Regierende Bürgermeister Michael Müller. Der Senat habe daher entschieden, dass an den derzeit gültigen Regelungen festgehalten werde, "dass wir uns aber weitere Dinge derzeit nicht zutrauen können". Weder für die Gastronomie noch für den Einzelhandel sind damit weitere Öffnungen geplant. Auch Theater, Konzerthäuser, Opern oder die Außenbereiche von Gaststätten und Restaurants hätten von diesem Öffnungsschritt profitieren sollen.

Die für die Bewertung der Pandemie-Entwicklung wichtige Sieben-Tage-Inzidenz ist in Berlin laut dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung weiter gestiegen und hat den Wert von 75,1 erreicht. In der vergangenen Woche lag er noch unter 60. In Anschluss an die Sitzung hieß es, der Senat rechne damit, dass Berlin die 100er-Inzidenz "zum Ende der kommenden Woche" überspringe, berichtete der "Tagesspiegel".

Keine Rückkehr aller Schüler in Präsenzunterricht

Nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 3. März wären für den 22. März bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 weitere Öffnungsschritte vorgesehen gewesen. "Meine Sorge ist, wir hätten das noch gar nicht richtig umgesetzt, wären dann möglicherweise bei einer Hunderterinzidenz und würden dann womöglich schon wieder Dinge zurücknehmen", sagte Müller. Ein solches "Hin und Her" wolle er vermeiden. An den aktuellen Maßnahmen werde deshalb festgehalten. Die bereits geltenden Lockerungen würden nicht zurückgenommen, weitere Lockerungen seien aber vorerst nicht geplant.

Zugleich beschloss der Senat, dass Schüler der Klassen 7 bis 9 vor den Osterferien nicht mehr in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen. Müller begründete dies ebenso mit hohen Infektionszahlen aber auch begrenzten Test-Kapazitäten. Eigentlich war es das Ziel gewesen, dass alle Schüler vor Ostern zumindest für einzelne Tage wieder zur Schule gehen. Der SPD-Politiker erläuterte nun, dass weitere Schüler erst wieder an die Schulen zurückkehren sollten, wenn es ausreichend Corona-Tests für alle gebe. "Dass nach Ostern wir eine ganz andere Situation haben, davon gehen wir alle aus." Auch die Altersgrenze für Sport in Gruppen werde nicht auf Kinder bis maximal 14 Jahren heraufgesetzt, hieß es nach der Senatssitzung weiter. Der Berliner Senat kommt am Wochenende zu weiteren Beratungen zusammen.