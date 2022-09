Omikron-Impfstoffe von Biontech und Moderna können in der EU eingesetzt werden.

In der Europäischen Union dürfen nun auch auf die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe eingesetzt werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde erteilt Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna die Zulassung. Sie sind allerdings nur auf die Omikron-Subvariante BA.1 angepasst.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe in der EU zugelassen. Die Zulassungsanträge für die Impfstoffe gegen den Omikron-Subtyp BA.1 sowie den ursprünglichen Virusstamm hatten neben dem Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer auch der US-Pharmakonzern Moderna eingereicht. Die finale Entscheidung liegt noch bei der Europäischen Kommission. Deren Zustimmung gilt aber als Formsache.

Das dafür zuständige Gremium der EMA hatte beiden die Zulassung in einer außerordentlichen Sitzung erteilt. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen die neuen Impfstoffe bereits kommende Woche in Deutschland ausgeliefert werden.

Entwicklung der Omikron-Befunde tabellarische Übersicht Omikron-Befunde

Mitte August hatte die britische Arzneimittelbehörde grünes Licht für den sogenannten bivalenten Corona-Impfstoff von Moderna gegeben, der ebenso wie das Biontech-Vakzin sowohl gegen den ursprünglichen Coronavirus-Stamm als auch gegen die Omikron-Subvariante BA.1 wirkt.

Die aktuell dominanten Subtypen der Omikron-Variante sind allerdings BA.4 und BA.5. In den USA genehmigte die Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch zwei auf diese Subtypen zielende angepasste Impfstoffe von Moderna sowie von Biontech/Pfizer per Notfallzulassung.