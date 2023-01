Für 1000 Dollar lässt Robert Fratta im Jahr 1994 einen Auftragsmörder anheuern. Er will seine Frau, mit der er über das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder streitet, aus dem Weg schaffen. Für das Verbrechen wird der Polizist verurteilt. Trotz Rechtsstreits wurde seine Strafe nun vollstreckt.

Ein ehemaliger US-Polizist ist wegen der Tötung seiner Frau durch einen Auftragsmörder vor fast 30 Jahren hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen Robert Fratta wurde am Dienstag (Ortszeit) im Bundesstaat Texas vollzogen, nachdem ein Berufungsgericht einen letzten Einspruch seiner Anwälte kurz vor der geplanten Exekution zurückgewiesen hatte. Bei dem Rechtsstreit ging es um den Einsatz des Mittels Pentobarbital für die tödliche Injektion.

Der 65-Jährige war schuldig gesprochen worden, 1994 einen Auftragsmörder angeheuert zu haben, um seine Frau zu töten. Fratta hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Bekannten rekrutiert, der einen Auftragsmörder beauftragte, um die 33-jährige Farah Fratta zu töten. Den Gerichtsunterlagen zufolge wollte sich das Paar damals scheiden lassen. Fratta und seine Frau stritten um das Sorgerecht für ihre drei Kinder.

Der Ex-Polizist soll zu der Zeit mehrere seiner Freunde und Bekannten aufgefordert haben, seine Frau zu töten oder "ihm jemanden zu empfehlen, der sie töten könnte", hieß es in den Gerichtsunterlagen. Fratta beauftragte schließlich einen Bekannten aus seinem Fitnessstudio, der dann einen Auftragsmörder anheuerte. Laut Berichten von US-Medien zahlte Fratta dem Täter 1000 Dollar für den Mord.

Der frühere Polizist wurde 1996 erstmals zum Tode verurteilt, der Schuldspruch wurde jedoch 2007 wegen eines Formfehlers aufgehoben. In einem zweiten Prozess im Jahr 2009 wurde er erneut zum Tode verurteilt. Frattas Exekution ist die zweite Hinrichtung in den USA in diesem Jahr. Vor einer Woche war erstmals ein Transgender in den Vereinigten Staaten hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen die wegen Mordes verurteilte Amber McLaughlin wurde am vergangenen Dienstag im Bundesstaat Missouri vollstreckt.