US-Medien berichten, das Coronavirus könnte in einem chinesischen Labor entstanden sei und habe sich durch eine Sicherheitslücke verbreitet. China widerspricht. Nun meldet sich auch Frankreich.

Frankreich sieht keine Beweise dafür, dass das Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen soll. "Wir unterstreichen, dass es bis zu diesem Tag keine Belege für diese Berichte gibt, die in US-amerikanischen Medien zirkulieren", sagte ein Offizieller im französischen Präsidentschaftspalast.

Zuletzt hatte es in einigen US-Medien Berichte gegeben, dass das Virus nicht von einem Tiermarkt in Wuhan, sondern aus einem Labor mit dem Namen P4 stammen könnte. Von dort solle es mutmaßlich durch einen Unfall oder Sicherheitslücken entwichen worden sein. China weist dies zurück, lässt aber auch keine Untersuchung darüber zu.

Die Bundesregierung teilte mit, dass sie keine eigenen Erkenntnisse über die Entstehung des Virus habe. "Das Coranavirus ist in China zuerst aufgetaucht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert lediglich. "China hat unter dem Coranavirus viel gelitten und hat viel gegen die Ausbreitung dieses Virus getan."

Der Streit um Zeitpunkt und Ursache des Corona-Ausbruches hat eine politische Dimension. In den USA hatte es in den vergangenen Tagen angesichts der stark steigenden Zahlen an Corona-Infizierten erhebliche Vorwürfe gegen China gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte in diesem Zusammenhang einen Zahlungsstopp an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verkündigt, weil diese zu eng mit China zusammenarbeite. US-Außenminister Mike Pompeo hatte China am Donnerstag vorgeworfen, die Welt nicht rechtzeitig über den Corona-Ausbruch informiert zu haben.