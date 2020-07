Dieser Mann steht im Verdacht, mehrere Frauen in Berlin und Umgebung vergewaltigt zu haben.

Im Fall des Berliner Serienvergewaltigers werden immer mehr Details bekannt: Der mutmaßliche Täter soll nicht nur eine Freundin haben - die Lebensgefährtin des 29-jährigen Serben soll auch hochschwanger sein. Die brutalen Übergriffe begannen offenbar, als sie zur Geburt in ihre Heimat fuhr.

Nach wochenlanger Fahndung schnappte die Polizei am Dienstag den mutmaßlichen Serienvergewaltiger, der in und um Berlin mehrere Frauen vergewaltigt haben soll. Der 29-jährige Serbe, der in Untersuchungshaft sitzt, soll eine Freundin haben, die hochschwanger ist. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Der Serbe war demnach in Berlin mit einer Bosnierin zusammen. Am 9. Juni soll die Hochschwangere in ihre Heimat gefahren sein, um dort das Kind auf die Welt zu bringen.

Tatverdächtiger bereits vorbestraft

Nur drei Tage später soll der Tatverdächtige eine Minderjährige in Berlin vergewaltigt haben. Insgesamt acht Taten im Juni und Juli lasten ihm die Ermittler an.

Der "Bild"-Zeitung zufolge kam der 29-Jährige erst im vergangenen Jahr nach Deutschland. In seiner Heimat soll er eine fünfjährige Haftstrafe wegen Diebstahl und Vergewaltigung abgesessen haben. Der Mann war am Dienstagabend nach aufwendiger Suche festgenommen worden.