Deutschland ächzt unter der extremen Hitze. Zum zehnten Mal seit Beginn der Temperaturerfassungen werden über 40 Grad gemessen, einige Bundesländer berichten von Rekordzahlen. Infolgedessen fordert ein Ärzteverband einen Hitzeschutzplan vom Bund.

In mehreren Bundesländern sind die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. Spitzenreiter war um 15.30 Uhr Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 40,3 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berichtete. Damit wurde auch der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40,2 Grad in Freiburg im August 2003 eingestellt.

Damit wurde in Deutschland außerdem zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen - zuletzt war dies 2019 der Fall.

Die vorläufig höchsten Landeswerte betrugen um 15.20 Uhr 39,8 Grad im niedersächsischen Uelzen und ebenfalls 39,8 Grad in Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt - für beide Länder waren das Hitzerekorde. "Die Werte könnten aber bis zum Abend noch durchbrochen werden", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Denn noch immer stiegen die Temperaturen. Es sei auch gut möglich, dass auch an anderen Wetterstationen die 40 Grad-Marke noch erreicht werde. Am Nachmittag erreichten die vor Ort gemessenen Temperaturen den DWD-Daten zufolge tatsächlich höhere Werte.

Die Ärztekammer Niedersachsen forderte besseren Schutz für chronisch kranke und ältere Menschen. Alters- und Pflegeheime brauchen demnach Hitzeschutzbeauftragte, die die Temperaturentwicklung beobachten und ältere Menschen auf Hitzetage vorbereiten. Um obdachlose Menschen besser vor Hitze zu schützen, verteilten Sozialarbeiter und Ehrenamtliche etwa in Hannover Trinkwasser, Sonnencreme und Kopfbedeckungen. Die sogenannten Erste-Hilfe-Pakete, die seit Anfang der Woche an Bedürftige verteilt werden, würden gut angenommen, sagte ein Stadtsprecher.

"Brauchen vermehrte Begrünung von Städten"

Vorläufige Landesrekorde wurden auch mit 39,7 Grad in Hamburg Neuwiedenthal sowie mit 38,4 Grad in Krambek in Schleswig-Holstein verzeichnet. Die endgültigen Rekordwerte des Tages dürften erst nach 20 Uhr feststehen, hieß es.

In der Debatte um einen Hitzeschutzplan sieht derweil der Ärzteverband Marburger Bund weiterhin die Bundesregierung in der Verantwortung. "Nationale Vorgaben können helfen, dass wir ein bisschen Tempo in die Entwicklung bekommen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna dem Deutschlandfunk. Dabei gehe es nicht darum, den Kommunen Dinge vorzuschreiben. Sie fordere bundesweite Vorgaben, aus denen die Kommunen eigene Pläne entwickeln sollten.

"Es reicht nicht, das in einzelnen Gebäuden zu denken, sondern wir müssen tatsächlich auch städteübergreifend denken. Wir brauchen eine vermehrte Begrünung von Städten", sagte Johna weiter. Sie habe auch Verständnis für die Lage der Kommunen, weil es um bauliche Maßnahmen gehe und sie durch die Corona-Pandemie viel zu organisieren hätten. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hatte zuletzt einen Hitzeschutzplan gefordert.