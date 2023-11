Mary McCartney hat ein Kochbuch herausgegeben. Es ist auch ein Bilderbuch, denn Pauls Tochter ist eine Star-Fotografin. Dementsprechend viele Stars sehen wir in "Feeding Creativity" auch beim Essen. Von Kate Blanchett über Cameron Diaz bis zu Jeff Koons, von Vorspeise über Hauptspeise bis zum Dessert - für jeden ist etwas dabei.

Ein Kochbuch für Familie und Freunde, das hatte Mary McCartney im Sinn. Es beginnt mit einer Widmung für ihren Mann und die Kinder, aber auch für "Mum & Dad", denen sie für die Inspiration dankt. Wir alle wissen, wer "Mum & Dad" sind, und trotzdem freuen wir uns, dass es Dad auch wirklich ins Buch geschafft hat. Zusammen mit Freund und Kollege Ringo Starr steuert er ein köstliches Pasta-Rezept bei.

Zwei Passionen, eine außergewöhnliche Frau: Mary McCartney. (Foto: MARY MCCARTNEY/ FEEDING CREATIVITY)

George Harrisons Witwe Olivia rührt ebenfalls mit im Süppchen beziehungsweise wird von McCartney bekocht: Mit einer Vorspeise, wahlweise Beilage, die süß und scharf gleichzeitig ist. Genauso "bittersweet" - schön, anrührend und traurig gleichzeitig - beginnt Mary McCartney in dem Kapitel zu erzählen, was das Besondere ist an ihrer Beziehung zu Olivia Harrison: "Wir sind uns näher kommen, als meine Mutter gestorben ist, vor 25 Jahren. Wir unterstützen uns." Sie beschreibt die Frau des ebenfalls viel zu früh verstorbenen Beatles als "für immer jung im Herzen und stets neugierig auf die Welt". Die beiden Frauen trafen sich in Los Angeles, wo Olivia lebt. Sie, Olivia, hat gerade einen Gedichtband für George herausgebracht und war auf einer Lesung, deswegen fing Mary schon einmal an, zu kochen. Intuitiv wusste sie, was sie kochen wollte: Etwas mit Zuckermais, um die mexikanischen Wurzeln ihrer Freundin zu ehren.

Liebevoll, mit dem gewissen Etwas

Ein Toast - mit und auf Gilbert und George! (Foto: MARY MCCARTNEY/ FEEDING CREATIVITY)

McCartney ist Fotografin, Filmemacherin, TV-Köchin und Autorin. "In Feeding Creativity" verbindet sie zwei ihrer Passionen: Fotografie und Essen. Sie verrät uns 60 ihrer Lieblingsrezepte, die sie für Freunde, Familie, Musiker, Schauspieler, Künstler und Visionäre zubereitet hat. Nicht kompliziert, aber immer mit Liebe und dem gewissen Etwas. In diesem wunderschönen Coffetable-Book überrascht McCartney ihre Gäste zu Hause oder im Studio mit jeweils einem eigenen, liebevoll zubereiteten Gericht. An diesen kulinarischen Begegnungen lässt sie uns mit Fotos, Rezepten, Anekdoten und Erzählungen teilhaben.

Daumen hoch

Wie bei Jamie Dornan: Mary McCartney beschreibt den durch "Fifty Shades of Grey" berühmt gewordenen Schauspieler als bodenständig, freundlich zu allen und jedem - und als "Fleischfresser". "Das Gute an Jamie aber ist, dass er offen für alles ist", schreibt sie weiter, deswegen ist er natürlich für Neues zu haben - vor allem von einer begnadeten Köchin wie Mary McCartney.

Selbst, wenn es etwas Vegetarisches wird. Und so ersetzt sie das Steak durch einen Pilz, die Butter durch Olivenöl, und nach ein paar Schlückchen Rotwein und Tour-Geschichten von Paul und Lindas Band "Wings" ("Sie nahmen uns Kinder so oft es ging mit zu ihren Auftritten auf der ganzen Welt") war der vielbeschäftigte Star mehr als happy. Sein Urteil: Daumen hoch.

Mary bewirtet ihre Freunde und Gäste in jeder Situation mit besonderer Finesse: Von papierdünnen Frühstückspfannkuchen für Cameron Diaz über Hot Dogs mit Woody Harrelson bis zu einem Roast-and-Toast-Salat mit Nile Rodgers in den Abbey Road Studios hin zu einer Regenbogen-Streuseltorte für Jeff Koons.

McCartney beschreibt sich selbst als "feeder", also als jemanden, der gern kocht und sich um andere kümmert. Dieses Prinzip lebt sie in diesem Buch, das so warm ist wie ein süßes Tomatensüppchen für Cindy Sherman und gleichzeitig so cool wie ein "Frozen Coconut Key Lime Pie", hemmungslos aus - weil in diesem wunderbaren Buch einfach die coolsten Leute von der Autorin betüddelt werden. Wer es liest, fühlt sich auch gleich ein bisschen besser.

In "Feeding Creativity" gibt es nicht nur Toast - dieses Buch ist ein Toast auf eine unkomplizierte, gesellige, köstliche und vegetarische Küche.