Nachdem sechs Patienten in Moskau und St. Petersburg bei Bränden auf Covid-19-Stationen sterben, untersagt die zuständige Gesundheitsschutzbehörde die Nutzung bestimmter Beatmungsgeräte. Russland hatte 45 Maschinen dieses Typs auch in die USA als humanitäre Hilfe geliefert.

Russland hat nach zwei Bränden in Corona-Kliniken und dem Tod von sechs Patienten die Nutzung seiner Beatmungsmaschinen namens "Awenta-M" gestoppt. Ab sofort dürften die seit dem 1. April hergestellten Geräte für die künstliche Beatmung von Patienten nicht mehr eingesetzt werden, teilte die Gesundheitsschutzbehörde Rossdrawnadsor am Mittwoch in Moskau mit.

Als Grund nannte die staatliche Überwachungsstelle für das Gesundheitswesen Brände in einer Moskauer Klinik am 9. Mai und in einer St. Petersburger Klinik am 12. Mai. Insgesamt starben bei den Unglücken sechs Menschen. Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass die Feuer durch Kurzschlüsse an den Maschinen ausgelöst wurde.

USA nutzen gespendete Maschinen vorerst nicht

Russland hatte Geräte dieses Typs auch an die USA als humanitäre Hilfe geliefert. Die dort für den Katastrophenschutz zuständige Behörde FEMA untersagte der russischen Staatsagentur Tass zufolge die Nutzung der "Awenta-M"-Apparate, bis die Brände in Russland aufgeklärt sind. Demnach waren die von Russland gelieferten 45 Maschinen nicht im Einsatz. Sie sollten in New York und New Jersey als Reserve dienen.

Die Geräte stammten aus einem Werk für Medizintechnik aus dem Gebiet Swerdlowsk am Ural. Allein das betroffene Krankenhaus Heiliger Georg in St. Petersburg hatte nach eigenen Angaben im April 237 Awenta-Apparate für 1,8 Millionen Rubel (rund 22.600 Euro) das Stück gekauft. Das russische Werk war zum alleinigen Lieferbetrieb bestimmt worden und sollte mehr als 5700 Geräte vom Typ "Awenta-M" verkaufen, wie die Agentur Interfax meldete. "Wir drücken den Angehörigen der Toten und Verletzten unser tiefstes Beileid aus", teilte das russische Handelsministerium nach den Unglücken mit.

Russland ist nach den USA am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Die Zahl der offiziell erfassten Infektionen stieg am Mittwoch erneut um mehr als 10.000 auf 241.271. Die Zahl der Toten wurde mit 2212, die der Genesenen mit 48.003 angegeben. Experten gehen wie auch in anderen Ländern von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus.