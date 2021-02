Ein Bauarbeiter auf Montage wird positiv auf die hochansteckende Corona-Variante B.1.1.7 getestet. Daraufhin rückt in Hamm eine Hundertschaft der Polizei aus. Vier Wohnhäuser stehen unter Quarantäne, mehr als 100 Menschen sollen getestet werden.

Der Nachweis der britischen Mutation des Coronavirus hat in Hamm zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Eine Hundertschaft sei seit Montagabend im Einsatz, teilte eine Polizeisprecherin mit. Nach Angaben der Stadt war ein Bauarbeiter auf Montage positiv auf die Variante B.1.1.7 getestet worden, die als hochansteckend gilt. Es war der erste Nachweis der Corona-Variante in Hamm. Daraufhin seien vier Wohnhäuser unter Quarantäne gestellt worden. Die Bewohner werden nun getestet, die Beamten überwachten unter anderem die Einhaltung der Quarantäne.

Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Demnach handelt es sich um 130 Menschen, die getestet werden sollen. Im Lauf des Montags wurden laut dem Blatt bereits fünf weitere positive Ergebnisse von Corona-Tests aus dem Umfeld des Mannes bekannt. Jedoch sei unklar, ob es sich dabei um die Virus-Mutante handelt.

Wie die Stadt mitteilte, hatte der Infizierte "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Kontakte zu Kollegen". Der Arbeitsschutz der Bezirksregierung Arnsberg habe daher die Serientestungen begleitet. "Die britische Mutante des Coronavirus ist hochansteckend. Um die Ausbreitung zu verhindern, waren diese Maßnahmen das Gebot der Stunde", sagte der Hammer Oberbürgermeister Marc Herter. "Das ist im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger geschehen, ebenso aber auch im Interesse der Betroffenen selbst."

Nach Angaben des "Westfälischen Anzeigers" hatte der Mann mit bulgarischer Herkunft offenbar schon in der Vorwoche Symptome gezeigt und sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Großeinsatz am Montagabend um 20 Uhr seien vier Corona-Mobile, begleitet von Polizei- und Rettungskräften, zu den vier Zieladressen nach Herringen, in den Norden und den Westen Hamms ausgerückt. Damit kein Testkandidat die Gebäude verlassen konnte, seien Ein- und Ausgänge von Polizisten überwacht worden.