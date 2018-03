Panorama

Explosions-Serie in Texas: Mutmaßlicher Bomber sprengt sich in die Luft

Seit Anfang März terrorisiert ein Unbekannter die texanische Hauptstadt Austin mit einer Serie von Bombenexplosionen. Zwei Menschen sterben. Als die Polizei nun einen Verdächtigen stellt, zündet dieser einen Sprengsatz und stirbt.

Im US-Staat Texas ist der mutmaßlich für eine Serie von Paketbomben-Anschlägen verantwortliche Mann bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Wie der Polizeichef der texanischen Hauptstadt Austin, Brian Manley, mitteilte, hat sich der Verdächtige nahe Austin in seinem Auto in die Luft gesprengt. Demnach hatten die Polizei von Austin sowie die Bundespolizei FBI bei einer Verfolgungsjagd versucht, den 24-jährigen Mann festzunehmen. Dabei seien Schüsse gefallen und der Verdächtige habe einen Sprengsatz explodieren lassen.

Den Angaben zufolge griffen die Ermittler auf Informationen von Google sowie auf PC-Daten des mutmaßlichen Bombers zurück, um diesem auf die Spur zu kommen. Auch Überwachungsvideos aus einem Kurierzentrum des Paketdienstes FedEx sollen entscheidende Hinweise bei den Ermittlungen geliefert haben.

Die rätselhafte Serie von Bombenexplosionen in und um die texanische Hauptstadt Austin hatte seit Anfang März die Behörden und die Bevölkerung in Atem gehalten. Den Behörden zufolge kam es zu sechs Explosionen. In Austin gingen drei Paketbomben hoch. Sie töteten zwei Menschen, zwei wurden schwer verletzt. In der Nacht zu Montag explodierte eine vierte Bombe. Sie wurde in einem Wohnviertel am Straßenrand abgelegt und von zwei Männern ausgelöst, die dort ihre Fahrräder entlang schoben. Beide wurden verletzt. Die Polizei hatte nach dieser Tat mit einem Stolperdraht von einem deutlich höheren Level der Bedrohung gesprochen.

Die Ermittler sahen einen Zusammenhang zwischen den ersten vier Bomben und sprachen von einem Serientäter. Für Hinweise hatte sie insgesamt 115.000 Dollar Belohnung ausgesetzt. Nach den ersten drei Bomben hatten die Ermittler unter anderem ein rassistisches Motiv vermutet, weil die Opfer Afroamerikaner und eine Frau hispanischen Ursprungs waren. Die vierte Bombe passte aber nicht in dieses Muster, weil sie anders als die Pakete nicht genau adressiert war und jeden hätte treffen können. US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, man müsse den oder die Täter so schnell wie möglich finden. Wer so etwas tue, sei krank.

