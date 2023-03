Auf der Münsteraner Send kommt es am Samstagabend zu einem Streit. Ein Mann wird durch ein Messer so schwer verletzt, dass er stirbt. Jetzt ist die Polizei sicher, den Täter ermittelt zu haben und fahndet nach einem 21-Jährigen.

Zwei Tage nach dem tödlichen Streit auf einer Kirmes in Münster sucht die Polizei mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter. Die Mordkommission habe einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Außerdem stimmte das Gericht auch der Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Tatverdächtigen zu.

Der 21-jährige Tatverdächtige Yevgeni A. ist kasachischer Staatsbürger. Er ist 1,68 Meter groß und schlank, hat dunkelblonde, kurze Haare und grün-braune Augen. Zur Tatzeit war er mit weißen Sneakern, einer hellgrauen Jogginghose und einem hellgrauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Demnach führten Zeugenhinweise die Ermittler auf die Spur des Mannes, der seinen Wohnort in Münster habe. Bereits am Montagabend hätten Polizeibeamte die Wohnung des dringend Tatverdächtigen durchsucht, den 21-Jährigen aber nicht angetroffen.

"Unsere intensiven Ermittlungen haben uns nach Zeugenhinweisen und der akribischen Untersuchung des Tatorts auf die Spur des 21-Jährigen gebracht", erläutert Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann, Leiter der Mordkommission. Zunächst hatte es einen konkreten Hinweis auf den Begleiter des Täters gegeben. Es handelt sich um den 24-jährigen Bruder des Tatverdächtigen. "Die Auswertungen der Videosequenzen, auf denen auch der Täter zu erkennen ist, bestätigten unseren Verdacht", erläuterte Schneemann.

Bruder als Zeuge gesucht

Der Tatverdächtige selbst ist polizeibekannt, unter anderem wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Den Ermittlern sei es dank akribischer Arbeit sehr schnell gelungen, ihn zu identifizieren. Die Öffentlichkeitsfahndung diene nun der Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten. "Jetzt geht es darum, ihn dingfest zu machen", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Im Rahmen der Fahndung sucht die Polizei auch nach dem 24-jährigen Bruder des Tatverdächtigen. "Gegen ihn wird nicht ermittelt, aber er ist ein wichtiger Zeuge des Geschehens", machte Botzenhardt deutlich.

Der mutmaßliche Täter war am Samstagabend an einem Karussell mit einem 31-Jährigen in Streit geraten und soll im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 31-Jährige noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 21-jährigen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275 4000 oder online entgegen.