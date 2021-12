Omikron kann laut RKI bereits Anfang Januar 2022 die "Mehrzahl der Infektionsfälle in Deutschland" ausmachen.

Obwohl die Omikron-Welle in Deutschland noch am Anfang steht, warnt das RKI vor ihrer Dynamik. Die Corona-Variante kann nach ersten Erkenntnissen "mehrere Zehntausend Infektionsfälle täglich ausmachen". Das RKI empfiehlt zur Eindämmung mehrere Maßnahmen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland "maximale Kontaktbeschränkungen". Diese sollten "sofort beginnen" und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI auf Twitter schrieb. Neben den Beschränkungen der eigenen Kontakte empfiehlt das RKI außerdem "maximale infektionspräventive Maßnahmen, maximale Geschwindigkeit bei der Impfung der Bevölkerung (Erst- und Booster-Impfungen), Reduktion von Reisen auf das unbedingt Notwendige, intensive Begleitkommunikation zum Verständnis der Maßnahmen".

Obwohl die Omikron-Welle in Deutschland noch am Anfang stehe, zeige der Blick ins Ausland, dass durch diese Variante mit einer Infektionswelle von bisher noch nicht beobachteter Dynamik gerechnet werden müsse, erläutert das RKI auf seiner Website. Die Variante Omikron sei sehr leicht übertragbar und führe auch bei vollständig Geimpften und Genesenen häufig zu Infektionen, die weitergegeben werden können.

Erste Analysen des RKI deuteten trotz noch vorhandener Unsicherheiten darauf hin, dass Omikron bereits Anfang Januar 2022 die "Mehrzahl der Infektionsfälle in Deutschland" sowie "mehrere Zehntausend Infektionsfälle täglich ausmachen" kann. Unter den derzeitigen Bedingungen liege die Verdopplungszeit in Deutschland bei etwa drei Tagen. Die aktuelle Strategie-Ergänzung ergänze anlässlich der aktuell in Deutschland beginnenden pandemischen Welle mit der SARS-CoV-2-Variante Omikron die aus fachlicher Sicht zu implementierenden Maßnahmen.