Auf seiner Reise zum G20-Gipfel nach Bali macht der Bundeskanzler einen Zwischenstopp in Singapur. Dort erhält eine rote Orchidee den Namen "Olaf Scholz". Dem Namenspatron gefällt vor allem die Farbe der Blume.

Die Renanthera ist eine Orchidee, die besonders schöne Blüten hervorbringt. Sie bevorzugt einen hellen, zugluftfreien Raum. Und seit diesem Montag gibt es in Singapur eine Renanthera, die nach Olaf Scholz benannt ist. Sie hat lange, feine Blüten, und der Bundeskanzler, obwohl ihm vorab schon ein Foto gezeigt wurde, ist durchaus beeindruckt, als er die Pflanze im Amtssitz von Premierminister Lee Hsien Loong das erste Mal zu Gesicht bekommt. Die Pflanze wäre ein schönes Mitbringsel für Scholz‘ Frau, angeblich bringt er ihr immer mal wieder Blumen mit.

Tan Puay Yok ist der Direktor des Botanischen Gartens in Singapur. Er erläutert dem Gast aus Deutschland, aus welchen zwei Sorten die Renanthera Olaf Scholz gekreuzt wurde. Dann darf der Kanzler ein neues Namensschild in die aufgelockerte Orchideenerde stecken, fertig. Scholz kichert ein wenig und sagt: "very nice red", ein sehr schönes Rot. Das sei, erläutert er Premierminister Lee, die Farbe seiner Partei. Wie es heißt, durfte der Kanzler die Farbe aussuchen.

Insgesamt gibt es mehr als 1000 Orchideen-Gattungen mit bis zu 30.000 Arten. Sie nach Staatsgästen zu benennen, ist ein traditionelles Zeremoniell in Singapur, dem Stadtstaat in Südostasien. So gibt es auch Orchideen, die den Namen Nelson Mandela, Helmut Kohl oder Prinzessin Diana tragen. Als Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sich im Juni 2018 mit US-Präsident Donald Trump in Singapur zum Atomraketen-Gipfel traf, wurde lange spekuliert, ob es auch nach ihnen benannte Orchideen geben würde. Nach dem Gipfel war davon aber keine Rede mehr.

Das Namensschild durfte Scholz persönlich in den Topf stecken. (Foto: dpa)

Vor elf Jahren allerdings wurde diese Ehre einer gewissen Angela Merkel zuteil. Die Orchidee der damaligen Kanzlerin gehörte zur Gattung Dendrobium, war zartrosa und passte perfekt zu Merkels weißem Sakko, weshalb das Foto, auf dem die Kanzlerin hingebungsvoll an der Orchidee schnupperte, in manchen deutschen Tageszeitungen auf der Titelseite landete. Insgesamt zeigte die Hobby-Gärtnerin etwas mehr Leidenschaft für die tropische Pflanzenwelt als ihr Nachfolger, gleichwohl schien die Zeremonie auch dem Kanzler durchaus zu gefallen. Nach Berlin mitnehmen darf er die Pflanze allerdings nicht. Kaum hatten Premier und Kanzler den Raum verlassen, wurde die Renanthera Olaf Scholz zum Rücktransport in den botanischen Garten in einer Kiste verstaut.