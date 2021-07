Eine neue Studie aus Mainz zeigt, dass sozial schwache Menschen ein größeres Risiko haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Zudem stellen die Forscher eine hohe Dunkelziffer bei den Infektionen fest. Insbesondere Männer würden von ihrer Erkrankung häufig nichts mitbekommen.

Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status haben einer Studie zufolge ein deutlich höheres Risiko für eine Corona-Infektion. In prekären Wohnverhältnissen lebende Menschen zeigten ein 1,6-fach erhöhtes Infektionsrisiko, ergab eine heute vorgestellte Studie der Universität Mainz. Das höhere Ansteckungsrisiko liegt demnach mehr an den Wohnverhältnissen als am Verhalten der Betroffenen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer präsentierte die Studienergebnisse zusammen mit den verantwortlichen Forschern der Mainzer Universität. Dreyer verwies darauf, dass nach den Erkenntnissen bei ärmeren Menschen auch die Impfquote niedriger sei. Deshalb sollten für diese in Rheinland-Pfalz nun "unbürokratisch, unkompliziert und schnell" Schutzimpfungen angeboten werden.

Eine weitere zentrale Erkenntnis der Forscher sei, dass mehr als 40 Prozent aller mit Covid-19 infizierten Menschen nichts von ihrer Infektion wüssten. Sie können also unwissentlich andere Personen mit Sars-CoV-2 anstecken. Männer hätten häufiger nichts von der Infektion mitbekommen. Bei den 75- bis 88-jährigen Studienteilnehmern sei die Dunkelziffer sogar mit 63 Prozent am höchsten gewesen.

Wie "tagesschau.de" aus der Studie zitiert, hänge dieser Umstand damit zusammen, dass sich Jüngere deutlich öfter testen ließen als Ältere ab 65 Jahren. Demnach würden junge Menschen mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und daher auch häufiger die zum Teil obligatorischen Tests nutzen. Darüber hinaus seien Senioren als Erste geimpft worden. Menschen, die einen vollständigem Impfschutz hätten, ließen sich seltener testen.

AHA-Regeln wirken

Die Daten der Mainzer Studie sind nicht deutschlandweit repräsentativ, sondern nur für die Untersuchungsregion in der Stadt Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen. Dennoch ließen die Ergebnisse auch Rückschlüsse grundsätzlicherer Art zu, hieß es bei der Präsentation. So habe sich gezeigt, dass die sogenannten AHA-Regeln wirkten. Menschen, die häufiger Masken trugen oder Abstand hielten, hätten sich auffällig seltener infiziert.

An der Studie nahmen insgesamt 10.250 Personen teil. Bei etwa 3,7 Prozent der Teilnehmenden diagnostizierten die Forscher bis Anfang April eine vergangene oder akute, wissentliche oder bislang nicht diagnostizierte Corona-Infektion.