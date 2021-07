Nach Umweltkatastrophen kommt es vor allem auf die Kommunikation zwischen Menschen in Not und Rettern an. Nach den jüngsten Unwettern ist das gar nicht so einfach. Ausgefallene Telefonleitungen und instabile Stromnetze erschweren vielerorts die Rettungsmaßnahmen.

Flucht auf ein Hausdach und dann den Notruf wählen? So einfach ist das nicht. Nach den schweren Unwettern vor allem im Westen Deutschlands gibt es derzeit vielerorts technische Probleme, welche die Rettungsmaßnahmen und deren Koordination erschweren. Betroffen sind aber auch Menschen, deren Häuser vom Hochwasser unberührt blieben - und selbst Politiker in Berlin , wie der folgende Überblick zeigt: