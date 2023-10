Der Sturm ist so stark, dass auch Flaggen ihm nicht standhalten.

Der Sturm über Schleswig-Holstein fordert ein erstes Todesopfer. Beim Sturz eines Baumes auf ein Auto wird ein Mensch getötet. Das Unglück ereignet sich auf der Insel Fehmarn.

Ein im Sturm umgestürzter Baum hat einen Menschen in einem Auto auf der schleswig-holsteinischen Ostseeinsel Fehmarn erschlagen. Das Unglück im Kreis Ostholstein ereignete sich am Freitagnachmittag, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Einzelheiten zur Identität des Opfers lagen zunächst nicht vor.

Zuvor waren auf Fehmarn bereits die freiwilligen Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zehn Urlaubern und einem Hund zu Hilfe gekommen, die auf ihren Hausbooten vom Sturm überrascht wurden. Sie mussten die schwimmenden Unterkünfte verlassen und wurden an Land gebracht.

Am Freitag tobte ein heftiger Oststurm über Schleswig-Holstein, der Äste von Bäumen riss und das Wasser an die Küsten trieb. Strände und Ufer wurden überflutet. Der Zug- und Autoverkehr wurde vielerorts behindert. Zunächst hatte es keine Berichte über Verletzte gegeben. In der Nacht soll sich das Wetter wieder beruhigen und das Hochwasser zurückgehen.

Auch andere europäischen Staaten waren von der Sturmflut betroffen. In Großbritannien starben drei Menschen. Im Laufe des Abends werden auch Dänemark, Norwegen und Schweden noch stärker getroffen.