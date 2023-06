30-jähriger Täter in U-Haft

30-jähriger Täter in U-Haft Touristin stirbt nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein

Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Marienbrücke, von wo aus täglich viele Touristen einen Blick auf das Schloss Neuschwanstein werfen.

Unweit der bayerischen Touristenattraktion Neuschwanstein kommt es zu einem tödlichen Angriff. Ein Mann attackiert zwei Frauen, im Gerangel stürzen die beiden Besucherinnen einen Abhang hinunter. Eines der beiden Opfer erliegt nun seinen Verletzungen.

Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei Frauen in der Nähe des Schlosses Neuschwanstein ist eine der beiden Frauen gestorben. Das bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Die Tat hatte sich bereits am Mittwochnachmittag ereignet, in der Folge kam es im Umfeld der weltberühmten Sehenswürdigkeit zu einem Großeinsatz der Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen Touristen aus den USA handeln.

Den Angaben zufolge trafen die beiden jungen Frauen am Mittwochnachmittag auf einem Wanderweg östlich der Marienbrücke in der Gemeinde Schwangau, von der man auf die Pöllatschlucht und das darüber liegende Schloss Neuschwanstein schauen kann, auf den Mann. Sie sollen sich dem 30-Jährigen angeschlossen und im weiteren Verlauf auf einem Trampelpfad zu einem Aussichtspunkt gelaufen sein.

Der Mann habe dann die 21-Jährige angegriffen. Als ihre 22-jährige Begleiterin einschreiten wollte, soll er diese gewürgt und eine Schlucht hinab gestoßen haben. Dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge soll es dann zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein. Dies sei jedoch noch nicht gesichert. Schließlich stieß der Mann demnach die 21-Jährige ebenfalls den Abhang hinunter. Die Frau sei nach 50 Metern neben ihrer Begleiterin zum Liegen gekommen.

Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus, wo die 21-Jährige ihren Verletzungen erlag. Der Mann soll zunächst geflohen sein, dann wurde er aber gefasst. Er wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln derzeit wegen versuchten Mordes.

Die historische Marienbrücke, in deren Nähe sich die Tat ereignet hatte, ist ein beliebter Treffpunkt von Touristen, weil es von dort einen guten Blick auf das Schloss gibt. Schloss Neuschwanstein in Schwangau zählt zu den berühmtesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.