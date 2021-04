10.000 Querdenker protestieren in Stuttgart

Dicht gedrängt und ohne Masken nehmen zahlreiche Menschen auf dem an der Demonstration teil.

Tausende Unterstützer der "Querdenken"-Bewegung protestieren gegen die Corona-Maßnahmen in Stuttgart. Maskenpflicht und Abstandsregeln werden nicht eingehalten. Erinnerungen an Kassel werden wach. Die Beamten versuchen zu beschwichtigen.

Mehr als 10.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei an der Kundgebung der "Querdenken"-Bewegung in Stuttgart gegen die Corona-Politik teilgenommen. Die meisten hätten keine Masken über Mund und Nase getragen sowie Abstände nicht eingehalten, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Die Polizei sei aber in das an sich friedliche Geschehen nicht eingeschritten, damit sich nicht noch mehr Menschen auf dem Gelände am Cannstatter Wasen drängten. Gegen 18 Uhr hätten mehrere Tausend Menschen den Platz schon wieder verlassen, sagte der Sprecher. Einige Tausend demonstrierten aber noch vor Ort.

Weiter hieß es, der Polizei liege zudem ein Video vor, auf dem offenbar zu sehen sei, wie ein Journalist von einem Aufzugsteilnehmer geschlagen wird. Die Ermittlungen hierzu dauerten an, erklärte die Polizei. "Mehrfache Hinweise der Polizei zur Einhaltung der Auflagen wurden von den Teilnehmern ignoriert", erklärte die Polizei. Bei der Kundgebung am Marienplatz sei die angemeldete Teilnehmerzahl erheblich überschritten worden. Gegen den Versammlungsleiter sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Die Behörden hatten mit 2500 Teilnehmern in Stuttgart-Bad Cannstatt gerechnet. Diese Zahl war bereits am frühen Nachmittag deutlich überschritten. Die "Querdenken"-Bewegung und ihre Mitstreiter sprechen sich gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen aus. Die Bewegung wird vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet. Auf die Frage, ob Menschen, die auf dem Weg zum Wasen waren, Masken trugen, sagte der Stuttgarter Polizeisprecher Stefan Keilbach: "Ich sehe hier 20 Leute mit Masken, und das sind Polizisten." Bisher hält sich die Behörde allerdings augenscheinlich zurück.

Unter dem #s0304 sind auf Twitter viele Videos zu finden, die Hunderte Menschen auf dem Marienplatz zeigen. Abstandsgebote oder die Maskenpflicht werden offensichtlich nicht eingehalten. Eine größere Polizeipräsenz ist dennoch nicht zu erkennen. Auch mehrere Gegendemonstrationen waren unterwegs. Eine davon blockierte nach Polizeiangaben den für den Aufzug der Hauptdemo vorgesehenen Weg und wurde aufgelöst.

"Verstöße werden beweissicher dokumentiert"

Die Auflagen des Demonstrationszugs, der vom Marienplatz in der Stuttgarter Innenstadt zur zentralen Kundgebung auf dem Cannstatter Wasen unterwegs war, wurden laut Polizei größtenteils nicht eingehalten. Die Beamten wiesen die Menschen immer wieder darauf hin, Masken aufzusetzen und die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Polizeihubschrauber waren zur Dokumentation des Geschehens über dem Stadtgebiet im Einsatz. In einem Tweet der Polizei hieß es: "Masken- und Abstandsverstöße werden von uns beweissicher dokumentiert." Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete von einer Volksfeststimmung bei den Teilnehmern der Versammlung auf dem Marienplatz.

Am Vortag hatte sich das Gesundheitsministerium sehr besorgt über Veranstaltungen der Corona-Leugner geäußert. Ministerialdirektor Uwe Lahl wies eindringlich darauf hin, dass die Corona-Verordnung durchaus ein Verbot hergegeben hätte. "Meine Prognose ist, dass die Hygieneregeln bei der Veranstaltung nicht eingehalten werden", sagte Lahl.

Die Stadt Stuttgart sah zu desem Zeitpunkt allerdings keine Handhabe für ein Verbot. Im vergangenen Sommer hatten auf dem Wasen bis zu 10.000 Menschen demonstriert. Zuletzt hatte am 20. März eine Demonstration in Kassel mit mehr als 20.000 Menschen für Schlagzeilen gesorgt - erlaubt waren nur 6000. Es kam zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen.