Vor einem Monat kündigt Deutschland an, der Ukraine 5000 Helme zur Unterstützung zu liefern. Mittlerweile hat Russland seinen Nachbarland überfallen, es läuft der Kampf um die Hauptstadt Kiew. Die angeforderten Militärhelme sind erst jetzt auf dem Weg. Aber nicht direkt in die Ukraine.

Deutschland hat die angekündigte Lieferung von 5000 Helmen für das ukrainische Militär auf den Weg gebracht. Die Schutzausstattung ist in zwei Lastwagen unterwegs, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine soll das Material wegen der laufenden Kämpfe außerhalb des Landes übergeben werden.

Im Streit um die von der Bundesregierung abgelehnte Lieferung von Waffen hatte die Ankündigung von Helmen Wirbel gemacht - und teils auch öffentlichen Spott ausgelöst. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD hatte die Lieferung vor knapp einem Monat angekündigt. Aus der Bundesregierung war darauf verwiesen worden, dass die Lieferung von Helmen offiziell und in einem Brief auch ohne Angabe von Zahlen angefordert worden war.

Russland hatte nach monatelangem Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine am Donnerstag eine Offensive gestartet. Während Panzer in die ehemalige Sowjetrepublik vorstießen, gab es Luftangriffe im ganzen Land. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind in der Ukraine schon 100.000 Menschen auf der Flucht.