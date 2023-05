Entscheidung am Bosporus Alle Daten zur Stichwahl in der Türkei

Tag der Entscheidung in der Türkei: Bei der historischen Stichwahl geht es darum, wer das aufstrebenden Land an der Schwelle zwischen Europa und Asien für die nächsten fünf Jahre als Präsident regieren wird. Die wichtigsten Zahlen zum zweiten Wahlgang im Überblick.

Zwei Wochen nach dem ersten Durchgang fällt bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei die Entscheidung: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich am Abend der Stichwahl bereits vor Ende der Stimmauszählung zum Wahlsieger erklärt.

In den Hochrechnungen am Wahlabend lag Erdogan knapp vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Die Auszählung der Stimmen dauert noch an.

Hinweis: Daten und Infografiken zur Stichwahl in der Türkei werden laufend aktualisiert.

Erdogan habe bislang rund 55,41 Prozent der Stimmen erhalten, sagte der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener am Abend mit Blick auf den aktuellen Zwischenstand der Auszählung. Kemal Kilicdaroglu kam demnach auf 46,59 Prozent der Stimmen.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur erreichte der türkische Präsident nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Stimmen ein Ergebnis von 52 Prozent, Kilicdaroglu lag bei 48 Prozent. Die oppositionsnahe Agentur Anka verzeichnete fast gleiche Werte. Das amtliche Endergebnis steht noch aus.

Es war das erste Mal, dass es bei einer Präsidentschaftswahl in der Türkei zu einer Stichwahl kommen musste. Im ersten Wahlgang am 14. Mai hatte der amtierende türkische Präsident Erdogan die erforderliche absolute Mehrheit von 50 Prozent knapp verfehlt.

Erdogan kam im ersten Wahlgang laut amtlichem Auszählungsergebnis auf 49,52 Prozent. Er schnitt damit besser ab als im Vorfeld erwartet: Die letzten Umfragen vor dem ersten Wahltermin hatten ihn teils deutlich hinter seinem Herausforderer, Kemal Kilicdaroglu von der CHP, gesehen. Der bisherige Oppositionsführer lag Mitte Mai mit 44,88 Prozent auf Platz zwei.

Der drittplatzierte Rechtsaußenkandidat Sinan Ogan hatte im ersten Wahlgang 5,17 Prozent der Stimmen erhalten. Der noch vor der Wahl ausgeschiedene Muharrem Ince kam auf 0,43 Prozent. Damit stand fest, dass es zur Stichwahl zwischen Erdogan und Kilicdaroglu kommen wird. Ogan sprach vor dem zweiten Durchgang eine eindeutige Wahlempfehlung für Erdogan aus.

Ogan konnte sich als Kandidat eines ultranationalistischen Parteien-Bündnisses allerdings nur auf eine stark zersplitterte Wählerschaft stützen. Ob seine Empfehlung einen Einfluss auf die Stichwahl hatte, war daher umstritten. Ein Teil seiner Anhänger dürfte ohnehin der islamistisch-konservativen AKP rund um Erdogan näherstehen als der CHP.

In Deutschland hatte die Stimmabgabe zur Stichwahl um das türkische Präsidentenamt bereits am vergangenen Wochenende an 17 vorbereiteten Wahllokalen begonnen. In Berlin zum Beispiel stieß das Votum offensichtlich auf großes Interesse. Hunderte türkische Wahlberechtigte kamen bereits am Samstag, 20. Mai zum Generalkonsulat. Vor dem Gebäude bildeten sich lange Schlangen.

Ähnlichen Andrang erlebten auch die türkischen Konsulate in NRW, wo mit gut 500.000 rund ein Drittel der wahlberechtigten Deutsch-Türken lebt. Bis zum 24. Mai konnten sich die insgesamt rund 1,5 Millionen türkischen Wähler in Deutschland an den Urnen zwischen Erdogan und Kilicdaroglu entscheiden. Der Löwenanteil der türkischen Auslandsstimmen kommt aus Deutschland.

Wie beim ersten Wahlgang zeichnet sich auch bei der Stichwahl bei den Wahlberechtigten in Deutschland eine deutliche Mehrheit für Erdogan ab. Beim Stand von rund 78,5 Prozent der ausgezählten Wahlurnen aus Deutschland kam der Amtsinhaber bei dieser Gruppe auf 67,6 Prozent der Stimmen, wie aus Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntagabend hervorging.

Im ersten Wahlgang hatte er bei den Deutsch-Türken 65,5 Prozent der Stimmen bekommen. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis der Stichwahl in Deutschland liegen noch nicht vor. Doch schon wam Wahlabend war abzusehen, dass Erdogan bei den Wählerinnen und Wählern in Deutschland deutlich besser abschneidet als insgesamt.

Bereits 2018 hatte Erdogan bei den Deutsch-Türken 64,8 Prozent der Stimmen erhalten. Laut Beobachtern gibt es mehrere Gründe für die hohe Beliebtheit Erdogans bei dieser Gruppe: So kamen viele Arbeitsmigranten mit einer religiös-konservativen Einstellung aus dem anatolischen Kernland der Türkei nach Deutschland.

Erdogans Regierungspartei AKP hat heute zudem gute Strukturen in Deutschland. Viele Haushalte sind laut Beobachtern von türkischen Medien geprägt, von denen ein Großteil von der Regierung kontrolliert wird. Laut Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien gibt es außerdem vor allem bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern in Deutschland eine Art Protesthaltung aufgrund von Diskriminierungserfahrungen.

In Deutschland waren rund 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt. Sie stimmten bei der Stichwahl - wie beim ersten Wahlgang - nicht am Wahltag am Sonntag, sondern bereits einige Tage vorher ab. Die Frist zur Stimmabgabe endete in Deutschland bereits am 24. Mai.