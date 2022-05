Alle Daten zur Wahl in Schleswig-Holstein

CDU-Siegeszug im Norden? Alle Daten zur Wahl in Schleswig-Holstein

Blick in den Plenarsaal: Der Schleswig-Holsteinische Landtag umfasst regulär 69 Sitze.

Bleibt es in Schleswig-Holstein bei Jamaika? Seit 2017 regiert in Kiel eine schwarz-grün-gelbe Koalition. Künftig könnte der CDU jedoch ein einzelner Bündnispartner reichen. Die Daten und Infografiken zur Landtagswahl im Überblick.

Politische Weichenstellung im Norden Deutschlands: In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt. Seit 8.00 Uhr morgens haben die Wahllokale geöffnet. Wahlberechtigt sind im nördlichsten Bundesland gut 2,3 Millionen Personen. Die letzten Umfragen vor dem Wahltag sahen die CDU in dem Bundesland klar vorn. Der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther hat demnach gute Aussichten, weitere fünf Jahre die Regierungsgeschäfte zu führen.

In Schleswig-Holstein regiert derzeit die CDU mit Grünen und FDP. Dieses Dreier-Bündnis - aktuell einzigartig im Kreis der Bundesländer - ist wohl bald Geschichte. Der Vorsprung der CDU nahm in den Wochen vor der Wahl weiter zu. Wenn die Meinungsforscher recht behalten, könnte CDU-Spitzenkandidat Günther künftig auf die schwarz-grün-gelbe "Jamaika-Koalition" verzichten und stattdessen nur mit einem weiteren Koalitionspartner weiterregieren.

Nach dem aktuellen Stimmungsbild könnte die CDU mit den Grünen in Schleswig-Holstein ein Zweierbündnis eingehen, die FDP würde nicht mehr für die Mehrheit gebraucht. Denkbar wäre auf dieser Grundlage auch eine schwarz-rote Koalition mit der SPD, rein rechnerisch möglich auch ein schwarz-gelb-blaues Dreierbündnis der CDU mit FDP und SSW. Der 48-jährige Amtsinhaber Günther gab seiner Partei daher das Ziel von 40 Prozent der abgegebenen Stimmen vor, damit keine Koalition ohne die CDU gebildet werden kann.

Der erst kürzlich von einer Corona-Infektion genesene CDU-Spitzenkandidat lässt seine Herausforderer in Schleswig-Holstein vergleichsweise blass aussehen. Seine Erfolge als Pandemie-Manager, der Amtsbonus und die hohen persönlichen Zustimmungswerte verschafften Günther zuletzt kräftig Rückenwind: Wenige Tage vor dem Wahltermin sagten Meinungsforscher seiner Partei ein Ergebnis von bis zu 38 Prozent voraus. Das wären sechs Prozentpunkte mehr als bei der zurückliegenden Landtagswahl 2017.

In den Umfragen lag die CDU damit weit vor den Sozialdemokraten, die im Norden mit rund 19 Prozent rechnen können. Vor fünf Jahren hatte die SPD in Schleswig-Holstein noch 27,3 Prozent erzielt. Drittstärkste Kraft waren in den Erhebungen die Grünen mit 16 Prozent (2017: 12,9 Prozent).

Der FDP droht zwischen Nord- und Ostsee dagegen an Boden zu verlieren: Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren fuhren die Liberalen noch 11,5 Prozent der abgegebenen Stimmen ein. Diesmal könnte es mit dem zweistelligen Ergebnis knapp werden. Je nach Umfragen erreichte die FDP zuletzt nur noch sieben bis neun Prozent.

Die AfD spielt im Kieler Landtag nur eine nachgeordnete Rolle. Bei Umfragewerten von sechs bis sieben Prozent scheint immerhin der Einzug ins Landesparlament halbwegs sicher. Von großer regionaler Bedeutung sind in die Schleswig-Holstein dagegen die Stimmen der dänischen Minderheit: Der von der Fünfprozent-Regel befreite Südschleswigsche Wählerverband (SSW) kommt im Norden Deutschlands auf ein gewisses politisches Gewicht. Laut Umfrage könnte der SSW ein Ergebnis rund fünf Prozent erzielen.

Die Linke hat in Schleswig-Holstein bisher keinen guten Stand. In den Umfragen kam sie zuletzt auf nicht mehr als drei Prozent. Damit wären die Linken erneut nicht im Landtag vertreten.

Großes bundespolitisches Gewicht lässt sich aus dem Wahlergebnis in Kiel nicht ableiten: Die hohen Zustimmungswerte für die CDU gehen in erster Linie auf die Popularität des amtierenden Ministerpräsidenten zurück. Bei einer Direktwahl würden sich einer Insa-Umfrage zufolge 49 Prozent für Günther entscheiden und nur 13 Prozent für seinen SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller.

Allerdings wird eine Woche nach Schleswig-Holstein auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Ein klarer Sieg der CDU in Schleswig-Holstein, so steht zu vermuten, dürfte auch seinen Parteifreunden am Rhein helfen.

"Ministerpräsident Daniel Günther macht die Landtagswahl zu einer Personenwahl", kommentierte Insa-Chef Hermann Binkert die politische Lage im Norden. "Er ist der Erfolgsgarant für die CDU", meinte Binkert. Das Projekt Jamaika gehe in Schleswig-Holstein "zu Ende".

Der Landtag von Schleswig-Holstein wird alle fünf Jahre neu gewählt. Das schleswig-holsteinische Parlament in der Landeshauptstadt Kiel umfasst regulär mindestens 69 Sitze. Zur Wahl treten diesmal insgesamt 16 Parteien an.

Die Stimmabgabe endet in Schleswig-Holstein wie üblich Punkt 18.00 Uhr. Jeder Wahlberechtigte des rund 2,9 Millionen Einwohner zählenden Bundeslandes verfügt über zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird ein Wahlkreiskandidat gewählt, die Zweitstimme zählt für die Landesliste einer Partei oder politischen Vereinigung.

Wahlkreiskandidaten, die in ihrem Wahlkreis die relative Mehrheit der Erststimmen errungen haben, ziehen direkt in den Landtag ein. Weitere Sitze werden auf Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen errungen haben, gemäß ihrer im ganzen Land erzielten Zweitstimmenzahl verteilt. Ausgenommen von der Fünf-Prozent-Hürde sind Wahlvorschläge des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), der die dänische Minderheit vertritt.