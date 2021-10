Auch FDP will Ampel-Koalition sondieren

Ein "fortschrittsfreundliches Zentrum" hat FDP-Chef Christian Lindner in den ersten Gesprächen ausgemacht.

Schon morgen wollen Grüne, FDP und SPD mit den Sondierungsverhandlungen beginnen. Die Jamaika-Koalition bleibe eine "tragfähige Option", so FDP-Chef Lindner. Parallelgespräche gibt es aber nicht.

Die FDP stimmt dem Vorschlag der Grünen für Dreiergespräche mit der SPD zur Vorbereitung möglicher Koalitionsverhandlungen zu. "Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen", sagte Parteichef Christian Lindner am Mittwoch in Berlin nach internen Beratungen. Er habe SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorgeschlagen, dass es bereits am Donnerstag ein Gespräch zu dritt gebe, dies werde auch passieren.

"Aus der gemeinsamen Überzeugung, dass dieses Land erneuert werden muss, hat sich trotz aller Unterschiede natürlich ein gemeinsames Interesse ergeben" so Lindner. Grüne und FDP sähen viele Dinge sehr unterschiedlich. "Wir haben aber erfahren, dass, wenn wir uns um Verständigung bemühen, dass dann eine Art fortschrittsfreundliches Zentrum gebildet werden kann. Und daraus ergibt sich viel Fantasie."

Gespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition mit Union und Grünen blieben weiterhin eine "tragfähige Option", allerdings würden in der Öffentlichkeit Regierungswille und Geschlossenheit der Unionsparteien diskutiert, sagte der Chef der Liberalen. "Es gibt keine Parallelgespräche."

Keks "noch nicht komplett gegessen"

Grünen-Chefin Annalena Baerbock und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck hatten bereits eine Stunde zuvor mitgeteilt, sie hätten der FDP vorgeschlagen, mit der SPD in Sondierungen einzutreten. Die Gespräche der letzten Wochen hätten gezeigt, dass dort die größten Schnittmengen denkbar seien. Dies gelte vor allem für den Bereich der Gesellschaftspolitik. Darum sei die Partei zu dem Schluss gekommen, "dass es sinnvoll ist, weiter jetzt vertieft - gerade auch mit Blick auf die Gemeinsamkeiten, die wir in diesen bilateralen Gesprächen feststellen konnten - jetzt mit FDP und SPD weiter zu sprechen". Das schlage man der FDP vor, so Baerbock.

Es sei aber klar, "dass der Keks noch nicht komplett gegessen" sei, fügte Habeck an. Es gebe da nach viele offene Punkte und erhebliche Differenzen. Die Entscheidung sei "keine Komplettabsage an Jamaika". Man habe gesehen, dass "die Union sich wirklich bemüht hat". Sie sei den Grünen "weit und sortiert" entgegengekommen.