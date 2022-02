Augenzeugen: US-geführte Truppen greifen Al-Kaida-Sitz an

Nach Ansicht eines Experten soll es "die größte Operation dieser Art seit dem Einsatz gegen Bagdadi" gewesen sein: In der syrischen Provinz Idlib landeten offenbar Hubschrauber, aus dem Haus eines Islamisten waren Explosionen zu hören. Mindestens zwölf Menschen sterben, unter ihnen Frauen und Kinder.

US-geführte Streitkräfte haben Augenzeugenberichten zufolge das Wohnhaus eines mutmaßlichen Mitglieds der Islamisten-Organisation Al-Kaida in Syrien angegriffen. Mehrere Hubschrauber seien nahe der Stadt Atmeh in der syrischen Rebellen-Provinz Idlib gelandet und in der Nähe des Hauses eines ausländischen Islamisten seien Explosionen zu hören gewesen, sagten Einwohner der Stadt und Insider der gegen die syrische Regierung kämpfenden Rebellen übereinstimmend der Nachrichtenagentur Reuters.

Ein Anwohner berichtete, dass Rettungskräfte mindestens zwölf Tote aus den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes geborgen hätten, darunter auch Frauen und Kinder. Es gab keine Bestätigung, dass Islamisten bei dem Angriff ums Leben kamen.

Das US-Außenministerium und der Sprecher der Koalitionstruppen in Nordsyrien reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme. Die Operation habe laut Augenzeugen mehr als zwei Stunden gedauert, berichtet der Syrien-Experte Charles Lister, leitender Mitarbeiter des in Washington ansässigen Middle East Institute. "Wen auch immer sie suchten, sie wollten ihn offenbar lebend." Nach Ansicht von Lister sei dies "die größte Operation dieser Art seit dem Einsatz gegen Bagdadi".

Der Anführer des sogenannten Islamischen Staates IS, Abu Bakr al-Bagdadi, starb 2019 bei einer Razzia von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens.