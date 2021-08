Nach "Fiasko" in Afghanistan Baerbock will alle Auslandseinsätze prüfen

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock fordert Konsequenzen aus dem Abzug aus Afghanistan, der "Hals über Kopf" erfolgt sei. Sie will alle Einsätze der Bundeswehr evaluieren. Zur Linkspartei als möglichem Regierungspartner geht Baerbock auf Distanz.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat gefordert, alle aktuellen Auslandseinsätze der Bundeswehr auf den Prüfstand zu stellen. "Wir brauchen angesichts der vielen Fehler in Afghanistan eine unabhängige Evaluierung aller Auslandseinsätze mit Fachleuten aus der Bundeswehr, mit Friedensforscherinnen und Entwicklungsexperten", sagte sie der Funke-Mediengruppe.

Baerbock kritisierte das Verhalten der Bundesregierung beim Abzug aus Afghanistan. "Hals über Kopf die Truppen herauszuziehen, war ein Fiasko mit Ansage", sagte sie. Die Bundesregierung habe den Kopf in den Sand gesteckt, statt die Ortskräfte vor den Taliban zu retten - aus Angst, im Wahlkampf über Afghanistan zu reden. Fehlentscheidungen des Auswärtigen Amts, des Entwicklungsministeriums, des Innenministeriums, und des Kanzleramts hätten zu dieser Katastrophe geführt: "Auch Vizekanzler Olaf Scholz kann sich hier nicht wegducken", sagte Baerbock.

Die Regierung müsse alle noch in Afghanistan verbliebenen Deutschen, Ortskräfte und besonders gefährdete Menschen wie Journalistinnen, Frauenrechtlerinnen und Menschenrechtsverteidiger und ihre Familien aus dem Land in Sicherheit bringen.

Baerbock ging zudem auf Distanz zur Linkspartei als möglichem Regierungspartner. Die Linke habe sich "gerade ziemlich ins Abseits geschossen, als sie nicht mal bereit war, die Bundeswehr dabei zu unterstützen, deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte aus Afghanistan zu retten", sagte sie. Die Linkspartei hatte sich bei der Bundestagsabstimmung über das Bundeswehrmandat zur Evakuierung in Afghanistan mehrheitlich enthalten.

Deutschland müsse in der Außen- und Sicherheitspolitik "handlungsfähig und als Partner verlässlich sein", betonte die Grünen-Chefin. Das sei "Maßgabe für jede Regierung". Auf die Frage, ob sie wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz von der Linken ein Bekenntnis zur NATO fordere, sagte Baerbock, Verlässlichkeit in der Außenpolitik heiße auch, "zur NATO zu stehen".

Jüngsten Umfragen zufolge könnte ein Linksbündnis aus SPD, Grünen und Linken bei der Bundestagswahl zusammen auf eine Mehrheit kommen. Die Außen- und Sicherheitspolitik gilt als größtes Hindernis für ein solches Bündnis. Außenpolitik müsse "europäisch und mit einer klaren Haltung" betrieben werden, sagte Baerbock weiter. Dies sei in den vergangenen Jahren nicht passiert. Autoritäre Kräfte wie China und Russland hätten die so entstandene Lücke gefüllt. "In Afghanistan hatte dieses Abtauchen in den letzten Wochen katastrophale Folgen."

Baerbock zeigte sich zuversichtlich, dass die Grünen bei der Bundestagswahl doch noch stärkste Kraft werden. "Wir stehen knapp hinter Union und SPD. Das heißt: Für uns ist bei dieser Bundestagswahl alles drin", sagte sie.