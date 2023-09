Bundeskanzler Scholz im vergangenen Jahr bei der UN-Generalversammlung in New York.

Auch in diesem Jahr zählt die UN-Generalversammlung den deutschen Bundeskanzler zu ihren Gästen. Von Reden bis hin zu bilateralen Gesprächen hat Scholz hat in New York einiges vor. In der US-Metropole soll er auch mit einem Preis ausgezeichnet werden - neben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Bundeskanzler Scholz wird auch dieses Jahr wieder zur Generaldebatte der Vereinten Nationen nach New York fliegen. Während seines Aufenthalts in der Weltmetropole vom 17. bis 20. September wird der SPD-Politiker neben einer Rede vor der UN-Vollversammlung unter anderem auch an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und an einem Klimagipfel teilnehmen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Zudem sollen auch zahlreiche bilaterale Gespräche geführt werden.

Zu den einzelnen bilateralen Treffen am Rande des Besuchs konnte Regierungssprecher Hebestreit noch keine Angaben machen. Ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Joe Biden sei nach aktuellem Stand nicht vorgesehen, allerdings sollen sich beide Politiker bei einer Veranstaltung in größerem Rahmen begegnen.

Preisverleihung des Global Citizen Awards

Außerdem erhält Scholz in New York einen Preis. Das Atlantic Council verleiht ihm den Global Citizen Award (Weltbürger-Preis). In diesem Jahr werden auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, die US-Finanzministerin Janet Yellen und der Chef der First Eastern Investment Group, Victor Chu, mit diesem Preis ausgezeichnet. Dass Selenskyj ebenfalls nach New York reist, gilt als wahrscheinlich, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Mit dem Preis werden jedes Jahr während der UN-Generaldebatte Persönlichkeiten ausgezeichnet, "die dazu beigetragen haben, positive Veränderungen in ihren Gesellschaften voranzutreiben, und die das Bekenntnis zur internationalen Zusammenarbeit verkörpern". Der Preis wird am 20. September im Rahmen eines kommerziellen Gala-Dinners verliehen, für das die günstigsten Tickets 2500 US-Dollar (2336 Euro) kosten. Das Atlantic Council ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich der Förderung der transatlantischen Beziehungen verschrieben hat.

Scholz war auch im vergangenen Jahr schon zur UN-Generaldebatte nach New York gereist. Es war der erste Besuch des Kanzlers in der bevölkerungsreichsten Stadt der USA - und die erste Teilnahme an einer UN-Generalversammlung eines deutschen Kanzlers oder einer Kanzlerin seit 15 Jahren.