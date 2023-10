Mindestens 700 Israelis sterben, als die radikalislamische Hamas Israel angreift. Carlo Masala sieht in der Attacke nicht weniger als eine historische Zäsur: "Das ist das israelische 9/11 und auch das israelische Pearl Harbor, denn der Angriff ist bis tief nach Israel hinein erfolgt", erklärt der Politologe von der Universität der Bundeswehr in München im Gespräch mit ntv. Für die israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas hat er wenig Hoffnung: Bisher habe sie alle Vermittlungsversuche verweigert.

ntv.de: Welche Entwicklung erwarten Sie für die kommenden Tage?

Carlo Masala: Für die kommenden Tage und Wochen zeichnet sich klar eine groß angelegte Bodenoffensive im Gazastreifen ab. Laut der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) sind mittlerweile 300.000 Männer und Frauen zusammengezogen worden. Sie sollen die Logistik der Hamas zerstören und die Hamas auch als politischer Akteur im Gazastreifen vollständig eliminieren.

Was wird aus den israelischen Geiseln, die sich in der Gewalt der Hamas befinden?

Die Zahl ist nicht vergleichbar mit sämtlichen vorherigen Geiselnahmen. Normalerweise war Israel immer bereit, für die Freiheit seiner Staatsbürger weitreichende Kompromisse zu schließen. Das wird diesmal nicht möglich sein. Es hat anscheinend schon Vermittlungsversuche von Ägypten und Jordanien gegeben, um zumindest alte und kranke Israelis freizubekommen. Dem hat sich die Hamas laut Zeitungsberichten verweigert.

Das bedeutet?

Wir sehen die ersten Videos von Exekutionen israelischer Soldaten durch die Hamas im Gazastreifen. Die Frage wird sein, ob Israel versucht, gezielt möglichst viele Geiseln vor der Bodenoffensive zu befreien, oder ob dieser Versuch im Rahmen der Bodenoffensive unternommen wird. Wenn es dazu kommt, ist aber klar: Es werden viele Geiseln sterben.

Ist der Angriff vergleichbar mit den Terroranschlägen vom 11. September?

Ich will nicht zynisch klingen, aber der Vergleich trägt. Die USA haben eine Gesamtbevölkerung von 330 Millionen Menschen. Am 11. September haben ungefähr 3600 Amerikaner ihr Leben verloren. Israel hat 9 Millionen Einwohner, wir stehen bereits bei 700 Toten und es wird weitere geben, denn sehr viele Israelis liegen in kritischem Zustand in den Krankenhäusern. Das ist das israelische 9/11 und auch das israelische Pearl Harbor, denn der Angriff ist bis tief nach Israel hinein erfolgt.

Vor dem Angriff waren Israel und Saudi-Arabien dabei, ein historisches Abkommen zu schließen, um die Beziehungen der beiden Länder und die Lage im Nahen Osten zu normalisieren. Ist dieses Abkommen jetzt Geschichte?

Das wird sich zeigen müssen, aber es wird ja vermutet, dass die terroristischen Angriffe der Hamas auch dem Ziel dienen, dieses Abkommen zu zerstören. Man wird sehen, ob Saudi-Arabien noch zu diesem Abkommen steht. Wenn es scheitert, wäre das ein schwerer Rückschlag für die Region. Israel hat im Zuge der sogenannten Abraham Accords bereits mit einer Reihe von ehemaligen Feinden diplomatische Beziehungen aufgenommen, um die Lage im Nahen Osten zu normalisieren. Das steht jetzt auf dem Spiel.