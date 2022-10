Die Proteste gegen die iranische Regierung reißen nicht ab: 40 Tage nach dem Tod Aminis finden sich zahlreiche Demonstrierende an ihrem Grab zusammen. Außenministerin Baerbock verurteilt das "menschenverachtende" Vorgehen der Behörden und kündigt an, den Kurs gegen Teheran zu verschärfen.

Zum Ende der 40-tägigen Trauerzeit haben sich im Iran Dutzende Menschen am Grab der Kurdin Mahsa Amini versammelt. Zahlreiche Männer und Frauen skandierten auf dem Aitchi-Friedhof in Aminis Heimatstadt Saghes in der westlichen Provinz Kurdistan "Frau, Leben, Freiheit" und "Tod dem Diktator", wie online verbreitete Videos zeigten.

Aktivisten zufolge hatten Sicherheitskräfte Aminis Familie zuvor gedroht, dass sie "um das Leben ihres Sohnes fürchten" müsse, wenn auf dem Friedhof eine Zeremonie abgehalten werde. Von der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsorganisation Hengaw geteilte Bilder zeigten eine starke Polizeipräsenz in Saghes, Sicherheitskräfte hatten versucht, den Zugang zur Stadt abzuriegeln. Dennoch gelang es Dutzenden Menschen, in Autos und auf Motorrädern in die Stadt zu gelangen, einige kamen zu Fuß. Auf einem weiteren im Internet geteilten Video, das noch nicht von unabhängiger Stelle geprüft wurde, waren die Rufe "Kurdistan, Kurdistan, der Friedhof der Faschisten" zu hören.

Der Friedhof in Sakes, auf dem Amini begraben liegt, sei voller Polizisten und Angehörigen der freiwilligen Basidsch-Miliz, berichtete ein Augenzeuge. "Sie haben versucht, uns daran zu hindern, den Friedhof zu betreten, aber ich habe es geschafft hineinzukommen. Ich habe Mahsas Eltern noch nicht gesehen." Ein anderer Zeuge berichtete, viele Anwohner seien auf dem Weg zum Friedhof. Die Menschen haben sich den Warnungen der Sicherheitskräfte widersetzt und gehen zum Friedhof." Aber dort seien zahlreiche Polizisten und Milizionäre.

Polizei in Teheran setzt Tränengas ein

Zu Protesten kam es unter anderem auch in der iranischen Hauptstadt Teheran. Dabei ist die Polizei mit Tränengas gegen eine Demonstration von Ärzten vorgegangen. Die Mediziner demonstrierten gegen die Präsenz von Sicherheitskräften in den Kliniken, wo auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Proteste behandelt werden. Augenzeugen bestätigten ein massives Aufgebot von Polizisten und Kontrollen an den Hauptstraßen in Teheran. Viele Läden waren aus Sorge vor Ausschreitungen geschlossen.

An diesem Mittwoch sind 40 Tage seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini verstrichen - damit ist die traditionelle Trauerzeit im Iran zu Ende. Seit ihrem Tod reißen die Proteste gegen die iranische Regierung nicht ab. Amini war am 16. September in Teheran gestorben, nachdem sie dort drei Tage zuvor von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs festgenommen wurde, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben. Aktivisten beschuldigen die Behörden, Amini misshandelt zu haben.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) wurden bei den Protesten und dem gewaltsamen Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte landesweit bisher mindestens 141 Demonstrierende getötet.

Baerbock will Beziehungen einschränken

Auf das harte Vorgehen der iranischen Behörden gegen die Protestbewegung reagiert Deutschland mit einer Verschärfung des Kurses gegen Teheran. "Tag für Tag verschlechtert sich die Menschenrechtslage in Iran, gehen die Sicherheitskräfte brutaler gegen die Frauen und Männer auf der Straße vor, die nichts anderes einfordern als ihre universellen Menschenrechte", erklärte Bundesaußenministerin Baerbock in Berlin. Mit einem Staat, "der derart menschenverachtend mit seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern umgeht", könne es kein "Weiter so" in den bilateralen Beziehungen geben. Die Sanktionen, die Deutschland gemeinsam mit seinen europäischen Partnern auf den Weg gebracht habe, seien ein erster Schritt.

Darüber hinaus treffe die Bundesregierung weitere Maßnahmen, um auf die Lage im Iran zu reagieren, erklärte Baerbock. So setze sich Berlin unter anderem für einen Sonder-Menschenrechtsrat in Genf ein und arbeite an einer "starken" Resolution in der UN-Vollversammlung. Bis zur Einrichtung eines UN-Mechanismus würden überdies Nichtregierungsorganisationen bei der Aufgabe unterstützt, Beweise für Menschenrechtsverbrechen zu dokumentieren und zu sammeln.

Die systematische Unterdrückung von Frauen und ethnischen, religiösen und sexuellen Minderheiten im Iran sei nicht neu - "aber sie erreicht im Moment eine beispiellose neue Härte", erklärte die Grünen-Politikerin. Auch für deutsche Staatsangehörige werde die Lage im Iran immer gefährlicher.

Iran sanktioniert Deutsche Welle

Der Iran reagierte auf die zuvor verhängten Strafmaßnahmen aus Brüssel mit Sanktionen gegen europäische Politiker und Einrichtungen. Erwähnt wird in der Mitteilung des Außenministeriums etwa die persischsprachige Abteilung der Deutschen Welle (DW). Betroffen sind zudem Abgeordnete des Europäischen Parlaments, zwei deutsche Unternehmen und deutsche Journalisten.

Bereits vor rund einer Woche hatte der Iran mehr als ein Dutzend britische Personen und Einrichtungen auf eine Terrorliste gesetzt. Der Iran wirft den Einrichtungen und Personen "Unterstützung von Terrorismus" vor. Die Sanktionen umfassen Einreisesperren, zudem sollen Vermögen im Rahmen der juristischen Zuständigkeit durch iranische Behörden eingefroren werden. Auf der Liste stehen etwa der britische Geheimdienst GCHQ und in London ansässige persischsprachige Medienhäuser wie BBC Persian und Iran International.