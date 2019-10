Kein Nachschub aus Deutschland: Die Bundesregierung will keine Rüstungsexporte genehmigen, die von den türkischen Truppen in Nordsyrien eingesetzt werden könnten.

Wegen Einmarsch in Nordsyrien Deutschland stoppt Waffenexporte an Türkei

Kein Land kauft so viele deutsche Waffen wie die Türkei. Seit der Intervention in Nordsyrien ist die Kritik an diesen Rüstungsexporten wieder lauter geworden. Nun verkündet Außenminister Mass, dass es für Waffen, die bei der Offensive eingesetzt werden könnten, keine Genehmigungen mehr geben soll.

Die Bundesregierung stoppt deutsche Waffenlieferungen an den Nato-Partner Türkei. Das kündigte Außenminister Heiko Maas in der "Bild am Sonntag" an. "Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordost-Syrien wird die Bundesregierung keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen", sagte Maas der Zeitung. Laut dem SPD-Politiker verfolgt die Bundesregierung bereits seit 2016 eine sehr restriktive Linie bei Rüstungsexporten in die Türkei. Diese sei 2018 nach der türkischen Offensive in der syrischen Region Afrin 2018 noch einmal verschärft worden.

Ein genereller Stopp für Rüstungsexporte galt bislang jedoch nicht. Einen solchen hatten in den vergangenen Tagen vor allem Vertreter der Grünen und der Linken gefordert. "Der Normalisierungskurs der Bundesregierung gegenüber Ankara ist gescheitert und hat Präsident Erdogan nur bestärkt in seinem autokratischen, anti-demokratischen Kurs", erklärten der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir und die Parlamentsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen. Es seien auch wirtschaftlicher Druck und die Einbestellung des türkischen Botschafters notwendig.

Bereits zuvor hatte die stellvertretende Linksfraktionschefin Sevim Dagdelen ein sofortiges Waffenembargo gegen die Türkei gefordert. "Statt Schmusekurs braucht es jetzt maximalen Druck auf die Türkei", sagte sie. Dagdelen verlangte auch den Abzug der in der Region stationierten deutschen Soldaten. "Die Bundeswehr darf in Erdogans Angriffskrieg und die geplante Vertreibung Hunderttausender Menschen aus dem syrischen Grenzgebiet nicht verwickelt werden."

Die Bundeswehr ist derzeit mit 450 Soldaten am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in der Region beteiligt. Sie sind aber nicht in Syrien, sondern im Irak und in Jordanien stationiert. Die an dem Einsatz beteiligten "Tornado"-Aufklärungsjets der Bundeswehr fliegen allerdings auch über Syrien. Ihre Bilder dürfen aber nur für den Kampf gegen den IS verwendet werden.

Im ersten Halbjahr 2019 hatte sich bei den Exportgenehmigungen der Bundesregierung nach zwei Jahren Rückgang sogar wieder eine Trendwende abgezeichnet. Bis zum 5. Juni gab die Bundesregierung grünes Licht für Rüstungslieferungen im Wert von 23,3 Millionen Euro. Das ist bereits fast doppelt so viel wie im ganzen Jahr 2018 mit 12,9 Millionen Euro. Die Türkei ist das Land, in das die meisten deutschen Rüstungsgüter gehen.