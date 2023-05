In der von Russland besetzten Stadt Donezk sollen Moskaus Streitkräfte mehrere wertvolle T-90-Panzer verloren haben. Einem Journalisten zufolge erspähte eine Aufklärungsdrohne die modernen Kettenfahrzeuge. Dann soll ukrainische Artillerie den Rest erledigt haben.

Im Mai vergangenen Jahres erlitt ein russisches Bataillon schwere Verluste, als es versuchte, den Fluss Siwerskyj Donez im Osten der Ukraine zu überqueren. Artilleriefeuer der 17. ukrainischen Panzerbrigade zerstörte damals die errichtete Pontonbrücke und mehr als 35 Fahrzeuge. Nun, ein Jahr später, scheint Kiews Streitkräften ein ähnlicher Erfolg gelungen zu sein.

Der ukrainische Kriegskorrespondent Andrei Tsaplienko veröffentlichte am Freitag zwei Drohnenbilder auf seinem Telegram-Kanal, die mehrere Panzer zeigen. "Eine Kompanie russischer T-90-Panzer, bis zu zehn Stück, wurde Berichten zufolge in der Nacht durch einen HIMARS-Treffer zerstört", schrieb Tsaplienko zu den Aufnahmen. Die Panzer seien von einer Poseidon Aufklärungsdrohne im Bezirk Petrowski in der von Russland besetzten Stadt Donezk entdeckt worden. "Wahrscheinlich sollten sie an einem Angriff auf das nahe gelegene Marjinka teilnehmen."

Das Ausmaß der Schäden an den Panzern lässt sich anhand der Fotos nicht abschätzen. Auch wann die Aufnahmen entstanden und welche ukrainische Einheit dafür verantwortlich ist, bleibt unklar. Laut dem Verifizierungsteam von RTL/ntv zeigen die Bilder aber tatsächlich den Stadtteil Petrowski. Der Ort der Aufnahmen liegt etwa acht Kilometer östlich von Marjinka. Der Vegetation nach zu urteilen, erscheint ein aktuelles Aufnahmedatum wahrscheinlich.

Die russische Tageszeitung Iswestija berichtete Anfang des Jahres über schwere Kämpfe um Marjinka, an denen auch Kampfpanzer vom Typ T-90M Proryw beteiligt waren. Dem regierungstreuen Blatt zufolge habe der Einsatz der modernen Kettenfahrzeuge die Lage der Angriffsverbände "erheblich verbessert". Marjinka ist seit 2014 Frontstadt und weitgehend zerstört. Eine vollständige Eroberung der Stadt gelang den russischen Truppen bislang nicht.

Der T-90 wurde 1992 bei den russischen Streitkräften eingeführt und stammt noch vom T-72 ab. Bei der weiterentwickelten M-Variante Proryw handelt es sich um die modernste Version, die erst vor drei Jahren in Dienst gestellt wurde, seit 2021 läuft die Serienproduktion. Der Panzer verfügt über eine radarabsorbierende Schutzhülle, als Hauptwaffe dient eine 125-Millimeter-Glattrohrkanone, die auch im T-14 Armata zum Einsatz kommt. Nach Angaben des niederländischen Portals Oryx haben die ukrainischen Streitkräfte seit Kriegsbeginn mehr als 60 T-90-Panzer zerstört, schwer beschädigt oder erbeutet.