Bereits drei Tage lang schickt China Flugzeuge Richtung Taiwan und provoziert die dortige Luftabwehr. Die USA sprechen von "provokanten militärischen Aktivitäten" - und betonen ihre Unterstützung der Inselrepublik.

Chinesische Militärflugzeuge haben auch am dritten Tag in Folge die taiwanische Luftabwehr provoziert. Nachdem bereits in den Tagen zuvor eine Rekordzahl chinesischer Militärjets in Taiwans Identifikationszone für die Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen war, berichtete das Verteidigungsministerium in Taipeh, dass am Sonntag tagsüber erneut 16 chinesische Flugzeuge die Luftverteidigung auf die Probe gestellt hätten.

Am Samstag waren es insgesamt 39 Flugzeuge - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Am Freitag, dem chinesischen Nationalfeiertag, wurden 38 Flugzeuge gezählt. Unter den Militärflugzeugen waren am Sonntag wieder Kampfjets vom Typ J-16 und Su-30 sowie Frühwarnflugzeuge und Transportmaschinen.

Mit den Aktionen verstärkt Peking den Druck auf die USA und die Regierung in Taipeh, die unter Präsidentin Tai Ing-wen auf Distanz zu Peking geht. Das Vorgehen stieß in Taipeh und Washington auf scharfe Kritik.

USA sagen Unterstützung zu

Die USA äußerten sich zudem "sehr besorgt" über die jüngsten Militäraktionen Chinas. Das Eindringen chinesischer Militärflugzeuge in die ADIZ Taiwans sei "destabilisierend, riskiert Fehlkalkulationen und untergräbt Frieden und Stabilität in der Region", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, in Washington. Er sprach von "provokanten militärischen Aktivitäten" und forderte Peking auf, den militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan einzustellen.

Die USA stehen nach den Worten von Price voll hinter Taiwan. "Wir haben ein andauerndes Interesse an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße." Die USA würden Taiwan weiter unterstützen, ausreichende Fähigkeiten zur Selbstverteidigung zu wahren. "Die Verpflichtung der USA gegenüber Taiwan ist felsenfest." Die USA liefern Waffen an die Inselrepublik.

Die kommunistische Führung Chinas sieht das heute demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als "untrennbaren" Teil der Volksrepublik an, obwohl es nie dazu gehört hat. Es droht mit einer gewaltsamen Eroberung, um eine "Wiedervereinigung" zu erreichen.