Mit breitem Rückhalt ihrer Partei geht Annalena Baerbock in den Bundestagswahlkampf. Bei einer gemeinsamen Abstimmung mit Co-Parteichef Robert Habeck erhält das Grünen-Spitzenduo 98,5 Prozent der Delegierten-Stimmen. Zugleich wird Baerbock als Kanzlerkandidatin bestätigt.

Der Grünen-Parteitag hat sich mit sehr großer Geschlossenheit hinter Parteichefin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin gestellt und das Wahlkampf-Spitzenduo bestätigt. In einer einzigen Abstimmung über Spitzenduo und Kanzlerkandidatur unterstützten 678 der 688 Online-Delegierten Baerbock und ihren Co-Parteichef Robert Habeck als Wahlkampf-Team - das sind 98,5 Prozent der Stimmen. Auf ein Votum allein über die Frage der Kanzlerkandidatur hatte die Parteiführung bewusst verzichtet.

Zum Vergleich: Bei ihrer Wahl als Parteivorsitzende 2019 hatte Baerbock 97,1 Prozent der Stimmen erhalten, Habeck 90,4 Prozent. Die Entscheidung, die Personalien Kanzlerkandidatur und Spitzenduo beim Parteitag in der gleichen Abstimmung abzuhandeln, fiel schon vor Wochen. Der Parteivorstand reichte seinen Antrag dazu am 19. April ein, dem Tag als er Baerbock als Kanzlerkandidatin nominierte. "Für die Bundestagswahl treten wir mit einem Spitzenduo bestehend aus Annalena Baerbock und Robert Habeck an und mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin", heißt es dort.

Nach Baerbocks Nominierung genossen die Grünen zunächst ein Umfragehoch. In der Sonntagsfrage kamen sie auf bis zu 28 Prozent und lagen teilweise sogar vor der Union, die zu diesem Zeitpunkt mit der Maskenaffäre und dem Führungsstreit zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu kämpfen hatte. Auch Baerbocks persönliche Werte brachen seitdem aber ein: In einer aktuellen Umfrage liegt sie in der Frage einer Direktwahl des Bundeskanzlers hinter CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und SPD-Bewerber Olaf Scholz.

In den Umfragen abgestürzt

Die große Zustimmung für das Spitzenduo Baerbock/Habeck ist auch ein Signal der Geschlossenheit. Seit dreieinhalb Wochen belasten eigene Fehler die Grünen. Zuerst wurde bekannt, dass Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Sonderzahlungen an den Bundestag nachmeldete. Dann gab es Kritik, weil sie und ihre Partei mehrmals irreführende Angaben im Lebenslauf von Baerbock korrigieren mussten. Habeck wiederum sorgte mit Forderungen nach der Lieferung von "Defensivwaffen" an die Ukraine für Verwirrung.

In Umfragen stürzten die Grünen zuletzt ab, während die Union als Spitzenreiter den Abstand vergrößern konnte. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht die Union im ZDF-Politbarometer bei 28 Prozent und die Grünen bei 22 Prozent. Der ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte ARD-Deutschlandtrend platziert die Union ebenfalls bei 28 Prozent und die Grünen bei 20 Prozent. Das RTL/ntv Trendbarometer vom Mittwoch sieht die Union derzeit bei 27 Prozent, die Grünen kommen auf 22 Prozent.