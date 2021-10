Die Grünen haben sich entschieden: Sie schlagen der FDP vor, Dreier-Gespräche mit der SPD aufzunehmen. Jamaika ist damit nicht vom Tisch, aber es ist nicht die erste Option der Partei.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck haben mitgeteilt, sie hätten der FDP vorgeschlagen, mit der SPD in Sondierungen einzutreten. Die Gespräche der letzten Wochen hätten gezeigt, dass dort die größten Schnittmengen denkbar seien. Dies gelte vor allem für den Bereich der Gesellschaftspolitik. Darum sei die Partei zu dem Schluss gekommen, "dass es sinnvoll ist, weiter jetzt vertieft - gerade auch mit Blick auf die Gemeinsamkeiten, die wir in diesen bilateralen Gesprächen feststellen konnten - jetzt mit FDP und SPD weiter zu sprechen". Das schlage man der FDP vor, so Baerbock.

Es sei aber klar, "dass der Keks noch nicht komplett gegessen" sei, fügte Habeck an. Es gebe da nach viele offene Punkte und erhebliche Differenzen. Die Entscheidung sei "keine Komplettansage an Jamaika". Man habe gesehen, dass "die Union sich wirklich bemüht hat". Sie sei den Grünen "weit und sortiert" entgegengekommen.

Die Grünen würden vorschlagen, die Dreier-Gespräche zwischen Grünen, FDP und SPD nun "zügig in die Wege zu leiten", sagte Baerbock. Deutschland stehe vor großen Herausforderungen, die rasch angepackt werden müssten, deshalb seien die Grünen der Überzeugung, "dass sich dieses Land keine lange Hängepartie leisten kann".

Für eine solche Koalition brauche es Vertrauen, deshalb würden die Grünen nichts aus bilateralen Gesprächen mitteilen. "Vertrauen bedeutet, dass nicht alles in der Zeitung steht, aber wir vergeben keine Haltungsnoten, weder für uns selbst noch für andere", so Baerbock auf die Frage, ob Indiskretionen aus der Union eine Rolle bei der Entscheidung der Grünen gespielt hätten. Die Vorsondierungsgespräche bezeichnete sie sämtlich als „immer respektvoll, sachlich, auch konstruktiv und vertrauensvoll“.

Zur Stunde tagt der FDP-Bundesvorstand. Um 11.00 Uhr will FDP-Chef Christian Lindner vor die Presse treten.