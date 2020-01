"Die schlechteste Rede, die ich je gehört habe": Habeck über Trumps Eröffnungsworte in Davos.

Habeck sprachlos? Das passiert selten, doch nach der Eröffnungsrede des US-Präsidenten in Davos ist der Grünen-Chef zuerst perplex. Dann findet er ganz undiplomatisch klare Worte: "Trump ist der Gegner, er steht für alle Probleme, die wir haben." Auch Greta Thunberg bedenkt Spitzenpolitiker mit Bitterkeit.

Grünen-Chef Robert Habeck hat die Rede von US-Präsident Donald Trump auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos scharf kritisiert. "Trumps Rede war ein Desaster für die Konferenz", sagte Habeck in Davos nach der Eröffnungsrede von Trump. Der US-Präsident sei hier offenbar der einzige, der es noch nicht verstanden hat, sagte Habeck sichtlich perplex und beklagte beim US-Präsidenten Selbstlob, Ignoranz, Missachtung anderer und mangelndes Gespür für globale Probleme.

"Er ist der Gegner, er steht für alle Probleme, die wir haben." Nach dem Auftritt des US-Präsidenten sei "noch klarer" zu sehen, dass die Richtung gewechselt werden müsse: "Wir müssen den Kampf mit Donald Trump aufnehmen, er steht auf der anderen Seite." Habecks Fazit: Es sei die schlechteste Rede gewesen, die er je gehört habe. "Manche Politiker bewegen sich noch schneller in die Richtung, die unseren Planeten erst in die schwierige Situation gebracht haben, in der wir sind."

Der US-Präsident hatte in Davos vor Pessimismus gewarnt. Angst und Zweifel seien nicht gut, man sollte optimistischer nach vorne schauen. "Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und die Vorhersagen einer Apokalypse ablehnen", sagte Trump, ohne das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen.

Thunberg liest Entscheidungsträgern die Leviten

Während Trump sprach, hörte im Kongresszentrum auch die vom Präsidenten verlachte Greta Thunberg zu. Die Klimaaktivistin warf in Davos Topmanagern und Spitzenpolitikern Tatenlosigkeit vor. "Leere Worte und Versprechen" sollten den Eindruck erwecken, dass etwas für das Klima getan werde, sie brächten aber nichts gegen die Klimakrise, sagte die 17 Jahre alte Schwedin: "Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an", sagte sie.

Trump hatte früher den Klimawandel einen "Scherz" genannt. Davon ist er mittlerweile abgerückt. Aber er bezweifelt immer noch, dass die Klimaveränderungen menschengemacht sind. Auch Prognosen zu drastischen Auswirkungen des Klimawandels stellt er infrage.