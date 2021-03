Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll über Ostern das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden, wie nie zuvor in der Krise. Der Gründonnerstag und Karsamstag werden dazu einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Nur an Karsamstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben. Darauf verständigten sich Bund und Länder nach mehrstündigen Beratungen. "Wir sind in einer besonderen Phase der Pandemie. Wir sind mitten in der dritten Welle", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer nächtlichen Pressekonferenz.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sagte die Kanzlerin, "wir dürfen uns von diesen Rückschlägen nicht entmutigen lassen". Die Pandemie-Bekämpfung funktioniere besser als noch vor einem Jahr. Aber: "Wir haben das Virus noch nicht besiegen können." Es lasse nicht locker. Die derzeitige Lage sei "sehr, sehr ernst", so die CDU-Politikerin.

Aufgrund des derzeit exponentiellen Wachstums bei den Fallzahlen müsse nun in den Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt, die Notbremse gezogen werden müssen. Doch diese werde nicht allein ausreichen, um das exponentielle Wachstum zu beenden. Deswegen seien länderspezifische, schärfere Maßnahmen im Gespräch. Merkel zählte in diesem Zusammenhang medizinische Masken im privaten Bereich, Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote auf.

Bislang einmal in der Pandemie soll es nach dem Willen von Bund und Ländern an Ostern eine "Ruhephase" geben. Damit solle die dritte Welle, in der sich Deutschland aktuell bereits befinden, "ein Stück weit durchbrochen werden", sagte Merkel. Deswegen sollen neben den Osterfeiertagen (Karfreitag, Ostersonntag und -montag) der 1. und 3. April zusätzliche Ruhetage sein. An diesen gebe es erweiterte Kontaktverbote. Diese liefen unter dem Motto "Wir bleiben zu Hause". Das bedeute, dass Menschenansammlungen im Freien verboten und die Außengastronomie geschlossen werde. Nach Ostern solle dann ein umfangreiches Testen in speziellen Bürgertestzentren, in Unternehmen, Schulen und Kitas beginnen. Dann würden "weitere Öffnungen ins Auge gefasst", sagte die Kanzlerin.

Verhandlungen mehrere Stunden unterbrochen

Unabhängig davon gelte derzeit und an Ostern, dass Bund und Länder von Reisen ins Ausland abrate. "Wir halten insgesamt Reisen im Augenblick für nicht sehr förderlich, um es vorsichtig auszudrücken", sagte Merkel. Zusammen mit den Fluggesellschaften sei verhandelt worden, dass Passagiere und Crew vor dem Abflug zurück nach Deutschland getestet werden. So soll ein Einschleppen von Sars-CoV-2 und vor allem seinen gefährlicheren Varianten unterbunden beziehungsweise kontrolliert werden. Das Infektionsschutzgesetz soll um eine generelle Testpflicht bei Auslandsreisen ergänzt werden.

Insgesamt sei es eine "ernsthafte Konferenz" gewesen, sagte Merkel. Bund und Länder hatten ihren Video-Gipfel am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr begonnen und dann am Abend für mehrere Stunden wegen erheblicher Differenzen unterbrochen. Nach Mitternacht wurden die Verhandlungen wieder in großer Runde aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Plan bekannt, der ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens zwischen dem 1. und 5. April vorsieht. Diesen Vorstoß sollen nach ntv-Informationen sowohl Kanzlerin Merkel als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Vizekanzler Olaf Scholz getragen haben.

Das nun beschlossene Maßnahmenpaket mache deutlich, dass sich Deutschland in einer schwierigen Phase der Pandemie befinde, sagte die Kanzlerin. Die dritte Welle dürfe nicht zu hoch werden, um bisher erzielte Erfolge beispielsweise beim Impfen nichtig zu machen. Es seien außergewöhnliche Entscheidungen, die ernster Natur seien, aber in einem "guten Geist" getroffen worden seien.