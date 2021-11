Kabinett in spe: Bisher sind nur zwei Namen bekannt, aber auch Annalena Baerbock und Volker Wissing dürften in der kommenden Regierung eine Rolle spielen.

Das künftige Kabinett nimmt Gestalt an. ntv-Informationen zufolge wird FDP-Chef Lindner das Finanzministerium übernehmen. Grünen-Chef Habeck leitet dagegen ein neues Superressort mit den Themen Wirtschaft, Energie und Klima. Auch die SPD-Ressorts sind bekannt - wenn auch noch ohne Namen.

Wenige Stunden vor Vorstellung des Koalitionsvertrags zwischen SPD, Grünen und FDP werden erste Details zur künftigen Aufstellung der Regierung bekannt. Laut ntv-Informationen soll der Vertrag lediglich die Aufteilung der Ressorts unter den Parteien, jedoch keine Namen beinhalten. ntv liegen dazu erste Details vor.

Demnach wird FDP-Chef Christian Lindner neuer Finanzminister. Grünen Grünen-Chef Robert Habeck leitet in der neuen Regierung ein großes Ressort mit den Themen Klima, Energie und Wirtschaft. Die SPD stellt künftig die Ressortchefs von Gesundheit, Verteidigung und einem neuen Bauministerium - das unter der letzten Regierung beim Innenministerium lag. Arbeit und Soziales, derzeit unter der Leitung von Hubertus Heil, bleibt demnach ebenfalls in SPD-Hand. Zudem geht auch das Innenministerium selbst an die SPD. Den Angaben zufolge wird der SPD-Politiker Karl Lauterbach nicht als Minister im Kabinett vertreten sein.

Offiziell wollen SPD und FDP die Namen der künftigen Minister laut "Rheinischer Post" bei ihren Parteitagen am 4. beziehungsweise 5. Dezember öffentlich machen. Die Grünen dagegen planen eine Bekanntgabe am Donnerstag - dann beginnt die zehntägige Online-Mitgliederbefragung zum vorliegenden Koalitionsvertrag.

Die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP über die Bildung einer Ampelregierung stehen unmittelbar vor dem Abschluss. Die drei Parteien luden für 15.00 Uhr zu einer Pressekonferenz ein, bei der sie ihren Koalitionsvertrag vorstellen wollen. Dessen Details wurden bislang absolut vertraulich ausgehandelt. Am Vormittag kam die Hauptverhandlungsrunde der drei Parteien zu ihrer abschließenden Sitzung zusammen. Nach dem Zeitplan der drei Parteien soll der bisherige Finanzminister Olaf Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler gewählt werden.

