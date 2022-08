Die Pläne von Finanzminister Lindner sollen fast 50 Millionen Menschen mehr Geld ins Portemonnaie spülen. Freibeträge und das Kindergeld sollen steigen, auch am Steuertarif wird geschraubt. Allerdings nur bis 62.000 Euro Jahresgehalt. Wie viel Geld jeder Bürger im Schnitt so spart, sagt Lindner auch.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die von ihm geplanten Steuerentlastungen als Gebot der Fairness gerechtfertigt. "Wir sind in einer Situation, wo gehandelt werden muss", sagte der FDP-Chef in Berlin. Er warb erneut für einen Ausgleich für die sogenannte kalte Progression, die dazu führt, dass aufgrund der Inflation die Steuerlast steigt, auch wenn die Betroffenen real nicht mehr Geld in der Kasse haben.

Von den Entlastungen würden 48 Millionen Menschen in Deutschland profitieren, sagte Lindner. Vorgesehen sind eine Anhebung des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer, Änderungen im Steuertarif sowie Anhebungen von Kindergeld und Kinderfreibetrag. Bei allen, deren Jahreseinkommen unter 62.000 Euro liegt, solle der Entlastungseffekt die Mehrbelastung durch die kalte Progression übersteigen. Durchschnittlich läge die Entlastung bei 192 Euro pro Person. Lindner sprach von einem Gesamtvolumen in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro.

"Verzicht auf Belastung" statt "Steuerentlastung"

"Hier geht es nicht um eine Entlastung, sondern um einen Verzicht auf Belastung", erklärte Lindner. Auch er sei dafür, dass "starke Schultern mehr tragen sollen als schmale Schultern". Durch die kalte Progression würden aber auch "Menschen belastet, deren Schultern gar nicht breiter geworden sind". Lindner sprach von einer "Steuererhöhung durch Unterlassung", die er abwenden wolle.

Das Vorhaben ist in der Ampel-Koalition umstritten, aus den Reihen von SPD und Grünen werden stattdessen gezielte Entlastungen für Einkommensschwache gefordert. Lindner warnte jedoch, steuerliche Mehrbelastungen seien in der aktuell fragilen Lage "nicht fair" und wären auch "für die wirtschaftliche Entwicklung gefährlich".