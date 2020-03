Deutschland wird vorerst nicht flächendeckend seine Schulen schließen, eine Option ist dies aber sehr wohl, wie Kanzlerin Merkel am Abend bei einer Pressekonferenz sagte. Sie ruft dazu auf, alle unnötigen Sozialkontakte zu vermeiden.

Deutschland verschärft massiv seine Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Dabei verdichten sich die Anzeichen, dass mehrere Bundesländer Schulschließungen ernsthaft in Erwägung ziehen. Ferner soll der Wirtschaft massiv unter die Arme gegriffen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bayerns Regierungschef Markus Söder machten deutlich, dass Geld bei allen anstehenden Aktionen praktisch keine Rolle spielen werde. "Die Lage ist außergewöhnlicher als in der Bankenkrise", sagte Merkel. "Wir werden uns daran orientieren, was Deutschland braucht", ergänzte Bayerns Regierungschef Markus Söder.

Merkel plädierte dafür, ab sofort alle Veranstaltungen mit mindestens 1000 Teilnehmern zu untersagen. Wo immer es möglich sei, solle auf soziale Kontakte verzichtet werden, sagte sie weiter.

Zuvor hatten sich die Länderchefs mit Experten des Robert-Koch-Instituts und der Berliner Charité getroffen und stundenlang nach gemeinsamen Schritten gesucht. "Durch Corona ist die Welt eine andere", sagte der CSU-Politiker. Das Geschehen sei extrem dynamisch. "Was gestern unmöglich schien, ist morgen Realität." Söder sprach von einer echte "Bewährungsprobe für unser Gesundheitssystem und unser Land". Die Lage verschlechterte sich täglich. Dabei warnte er vor Panik, drang aber auf ein entschlossenes Handeln.

In der Debatte mit den anderen Regierungschefs hatten sich zuvor unterschiedliche Vorstellungen etwa beim Thema Schulschließungen abgezeichnet. In Bayern und Baden-Württemberg werden die Landesregierungen morgen in Sondersitzungen darüber befinden. Schulschließungen könne der Bund "nicht anordnen". Am Ende aber werde es "es zu einem Gleichklang kommen", zeigte sich Merkel überzeugt. Söder zufolge gibt es "einige große Bundesländer, die da sehr entschlossen" seien. "Am Ende werden die meisten dem Vorbild folgen", sagte der CSU-Politiker. Die Experten hätten deutlich gemacht, dass die kommenden vier bis fünf Wochen maßgeblich über den weiteren Verlauf der Coronakrise entscheiden würden.

Mit deutlichen Worten kündigten Söder und Merkel zudem Hilfen für die Wirtschaft an. Die Kanzlerin sprach von einer schwierigen Situation im wirtschaftlichen Bereich. "Deutschland wird das, was notwendig ist, tun, um seiner Wirtschaft zu helfen und Arbeitsplätze zu sichern", sagte sie. Söder betonte, es sei wichtig, "dass wir nicht in eine tiefere Rezession kommen". "'Whatever it takes', hat mal jemand gesagt", sagte Söder unter Verweis auf eben jene Worte von EZB-Chef Mario Draghi in der Eurokrise.

Konkrete Aktionen wollen am morgigen Freitag Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier bekanntgeben.