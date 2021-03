Merkel: "So können wir nicht bestehen"

Streit in Corona-Runde Merkel: "So können wir nicht bestehen"

Kanzlerin Merkel und Berlins Regierender Bürgermeister Müller nehmen gemeinsam an der Bund-Länder-Schalte teil.

Die Stimmung ist schlecht bei Videoschalte Nummer 20 zur Corona-Pandemie. Merkel reichen die bislang vereinbarten Schritte nicht. Beim Thema Reisen kommt die Runde nicht weiter. Im exponentiellen Wachstum sei eine Erlaubnis "die falsche Entscheidung", sagt die Kanzlerin.

Schon in den Vorgesprächen zur heutigen Bund-Länder-Runde soll die Stimmung "unterirdisch" gewesen sein. Besonders das Mallorca-Thema sorgt vielfach für Ärger. Wie soll die Politik vermitteln, wenn Mallorca-Flieger mit Urlaubern starten dürfen, das Ferienhaus im Harz für die Deutschen aber unerreichbar bleibt? Die Debatte darüber wird erstmal vertagt, zur Stunde pausiert die Konferenz.

"So können wir in der Öffentlichkeit nicht bestehen", soll Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Informationen des "Spiegel" gesagt haben. Und tatsächlich fällt die Ausbeute nach vier Stunden Videoschalte zur Strategie im Kampf gegen Corona mager aus. Schlagzeilen macht eher das, auf was sich die Runde nicht geeinigt hat: Demnach konnte sich das Kanzleramt nicht mit einer generellen Ausgangssperre durchsetzen. Die Entscheidung darüber liegt weiter bei den Ländern, ebenso jene über mögliche Lockerungen der Kontaktverbote zu Ostern. Hier hatte die Kanzlerin ebenso auf eine strenge Linie gedrungen - offenbar vergebens.

Getrieben scheint die Kanzlerin von der Sorge darum, wie sich Mutante B.1.1.7 weiter verbreitet. "Wir beschließen heute, dass wir das einhalten, was wir das letzte Mal beschlossen haben", sagt sie nach Angaben von Teilnehmern mit Blick auf die "Notbremse", die ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gezogen werden soll. Das sei in einer Zeit des exponentiellen Wachstums der Infektionszahlen zu wenig, fügt sie hinzu und bleibt hart auch in der Frage der Ferienreisen innerhalb Deutschlands.

Mehrere Nordländer wollen Urlaubsreisen innerhalb des Bundeslandes erlauben. Merkel lehnt jedoch auch Urlaub in Ferienwohnungen oder mit dem Caravan ab. "Mitten ins exponentielle Wachstum ist das die falsche Entscheidung".