Politik

"Schicksalsgemeinschaft": Merkel beschwört Einheit der Union

Wenige Stunden vor dem Koalitionsausschuss appelliert Kanzlerin Merkel an die Geschlossenheit von CDU und CSU. Dafür hat es laut Teilnehmer starken Beifall gegeben. Es war die erste Sitzung beider Fraktionen seit eineinhalb Wochen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor den Unionsabgeordneten den Zusammenhalt von CDU und CSU beschworen. Sie halte die Gemeinschaft der beiden Unionsparteien für eine "Schicksalsgemeinschaft", die "unsere Stärke verdeutlicht hat und auch in Zukunft verdeutlichen wird", sagte sie nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung der Unionsfraktion. Sie habe starken Beifall aus den Reihen der Abgeordneten bekommen.

Aufgrund des heftigen Streits zwischen Merkel und Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer um die Asylpolitik wird über einen Bruch der Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU spekuliert. Die Sitzung der Abgeordneten war die erste der gesamten Fraktion, seit die Parlamentarier von CDU und CSU aufgrund des heftigen Konflikts vor anderthalb Wochen getrennt getagt hatten.

Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder rief die beiden Schwesterparteien zur Einigung auf. Gemeinsam hätten CDU und CSU in den vergangenen 70 Jahren viel erreicht, sagte Kauder nach Angaben von Teilnehmern der Fraktionssitzung. "Das wollen wir fortsetzen."

Der Konflikt entzündete sich an dem Vorhaben von Seehofer, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen - auch im nationalen Alleingang. Merkel lehnt dieses Vorgehen ab und will deswegen bis Ende der Woche über europäische Lösungen verhandeln.

Am Abend kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zu einem Krisentreffen zusammen. Dabei soll es außer um die Asylpolitik auch um das geplante Baukindergeld und die deutsch-französischen Vorschläge für den EU-Reformgipfel am Donnerstag und Freitag gehen.

Quelle: n-tv.de