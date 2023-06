Es war der Aufreger des Sommerlochs 2022: Sollten Fest-Veranstalter den offenkundig sexistischen Partyhit "Layla" verbieten dürfen? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident sah das damals nicht so - und tritt bei der diesjährigen Kieler Woche gar auf die Bühne, um den Hit vor Feiernden zu grölen.

Jenseits von Schleswig-Holsteins Grenzen hat Ministerpräsident Daniel Günther ein eher biederes Image. Doch der 49-jährige Regierungschef ist in seinem Bundesland beliebt, holte im Mai 2022 sensationelle 43,4 Prozent der Stimmen für seine CDU. Auf der anschließenden Wahlparty war Günther dann auch beim Singen und Tanzen zu erleben, doch für den Sommerhit 2022 kam der Wahlsieg zu früh. Wenige Wochen später ging der Ballermann-taugliche Hit "Layla" durch die Decke. Es folgte eine aufgeregte Debatte um die sexistischen Zeilen und ob Städte und Kommunen das Abspielen des Lieds auf Volksfesten verbieten dürften.

Günther holt die schon beinahe vergessene Aufregung aus der Versenkung: In den sozialen Medien kursiert ein Video von Günther, der das Lied auf einer Party im Rahmen der Kieler Woche vor Publikum performt. Zumindest teilweise singt Günther das Lied mit Mikrofon in der Hand auf der Bühne stehend mit, die Party-Band neben ihm. Günther ist, so viel lässt sich sagen, recht textsicher. "Ich hab ′n Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler", heißt es in dem Lied über eine Sexarbeiterin, die darin auch als "Luder" bezeichnet wird.

Günthers Auftritt findet am Donnerstagabend im Bayernzelt der Kieler Woche statt. Nachdem er zur Eröffnung der Kieler Woche schon den Hit "Country Roads" geschmettert hatte, entscheidet sich Günther noch einmal für einen Auftritt, diesmal mit "Layla". Eine Anfrage von RTL und ntv, was den Ministerpräsidenten zu diesem mindestens gewagten Auftritt bewogen hat, hat Günthers Staatskanzlei in Kiel bisher noch nicht beantwortet.

Günther wollte "Layla" nicht auf eigener Party spielen

In dem Festzelt jedenfalls kam der Auftritt gut an. Von 800 Anwesenden berichtet T-Online unter Berufung auf den Veranstalter. Es habe kräftigen Beifall für Günther gegeben, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung".

Als noch die Debatte um ein mögliches Verbot von "Layla" tobte, hatte sich Günther im August 2022 in der "Bild" geäußert. "Es wäre kein Lied, das ich auf meiner Party spielen würde." Probleme aber habe er mit dem Text nicht. "Das Lied war sicher nicht gedacht, um einen Literaturnobelpreis zu gewinnen, sondern um zu unterhalten." Die ebenfalls christdemokratische Bildungsministerin von Schleswig-Holstein hatte da schon kritischer Stellung bezogen. "Layla was für ein sexistischer, geschmackloser Text, braucht kein Mensch. Aber verbieten, nein", schrieb Karin Prien schon Mitte Juli 2022 auf Twitter.

Ob der Auftritt für Günther überhaupt Folgen nach sich zieht, ist abzuwarten. In Schleswig-Holstein sitzt die schwarz-grüne Regierungskoalition fest im Sattel und muss sich erst in vier Jahren wieder einer Wahl stellen. Im Rennen um die nächste CDU-Kanzlerkandidatur gelten derzeit vor allem Parteichef Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst als Favoriten. Ob Günthers Auftritt überhaupt schädlich für sein Ansehen ist, ist ebenfalls fraglich. So kritisch der Liedtext von einigen gesehen wird, so beliebt ist der Partyhit in breiten Teilen der Bevölkerung.