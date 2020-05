In Minneapolis wird ein afroamerikanischer Mann bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet. Das Video sorgt weltweit für Entsetzen, in der Stadt kommt zu gewaltsamen Protesten. Der Gouverneur sieht sich gezwungen, die Nationalgarde zu mobilisieren.

Nach gewaltsamen Protesten wegen des Todes eines Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota die Nationalgarde mobilisiert. Gouverneur Tim Walz erklärte einen Notstand für Minneapolis und umliegende Gebiete.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd (46) war es in Minneapolis in der Nacht zu Donnerstag zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Anordnung des Gouverneurs hieß es, friedliche Demonstrationen seien weiterhin erlaubt. Ausschreitungen bedrohten aber auch die Sicherheit friedlicher Demonstranten.

Auslöser für die Wut und Empörung der Demonstranten war ein rund zehn Minuten langes Video von Floyds Tod, das sich wie ein Lauffeuer auf den sozialen Medien verbreitete: Ein weißer Polizist drückte sein Knie mehrere Minuten lang an den Hals des 46-Jährigen, der wiederholt um Hilfe flehte, bevor er das Bewusstsein verlor. Wiederholt sagte der Afroamerikaner: "Ich kann nicht atmen." Er starb kurz danach in einem nahen Krankenhaus. Die insgesamt vier involvierten Polizisten wurden entlassen, aber bislang nicht festgenommen.

Trump meldete sich nicht bei Floyds Familie

Die Bundespolizei FBI und die örtliche Staatsanwaltschaft erklärten am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme, den Ermittlungen und einer möglichen Anklage werde "höchste Priorität" gegeben. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Untersuchung versprochen. Am Donnerstag sagte er im Weißen Haus, er habe sich das Video angeschaut. "Das war eine sehr schlechte Sache, die ich gesehen habe." Auf Nachfrage sagte der Präsident, mit Floyds Familie habe er bislang noch nicht gesprochen.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet verurteilte die Tat. Floyds Tod sei nur der jüngste Vorfall in "einer langen Reihe von Tötungen unbewaffneter Afroamerikaner durch US-Polizeibeamte", erklärte Bachelet. Die Behörden in den USA müssten "ernsthafte Maßnahmen" ergreifen, um solche Tötungen zu verhindern und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte Bachelet. Es müsse auch untersucht werden, welche Rolle "fest verwurzelte und verbreitete Diskriminierung" von Menschen anderer Hautfarbe bei solchen Verbrechen spiele, forderte sie weiter.