Woelki geriet in die Kritik, nachdem er ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten über Missbrauch in der katholischen Kirche nicht veröffentlichen wollte.

Der in die Kritik geratene Kölner Kardinal Woelki darf sein Amt behalten - diese Entscheidung kommt von ganz oben in Rom. Aber von einer vollständigen Rehabilitierung kann nicht unbedingt gesprochen werden. Schließlich verabschiedet sich Woelki vorerst in eine Auszeit.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bleibt im Amt. Diese Entscheidung von Papst Franziskus teilt der Heilige Stuhl mit. Allerdings nehme Woelki auf eigenen Wunsch eine Auszeit von Mitte Oktober bis zum Beginn der Fastenzeit Anfang März kommenden Jahres, hieß es. Zudem werde ein Administrator für das Erzbistum eingesetzt. In seiner Abwesenheit werde Weihbischof Rolf Steinhäuser als Apostolischer Administrator eingesetzt, kündigte der Vatikan zudem an.

Bei Woelki "hat sich kein Hinweis darauf ergeben, dass er im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs rechtswidrig gehandelt hat", hieß es in dem Schreiben aus Rom. Die Behauptung, der Kardinal habe etwas vertuschen wollen, sei widerlegt. "Dennoch hat Kardinal Woelki in der Herangehensweise an die Frage der Aufarbeitung insgesamt, vor allem auf der Ebene der Kommunikation, auch große Fehler gemacht. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass es im Erzbistum zu einer Vertrauenskrise gekommen ist, die viele Gläubige verstört."

Die Amtsverzichte der ebenfalls in die Kölner Missbrauchsaffäre verstrickten Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff hat Papst Franziskus obendrein abgelehnt. Puff werde seinen regulären Dienst sofort wieder aufnehmen, Schwaderlapp auf eigene Bitte zunächst für ein Jahr als Seelsorger nach Kenia gehen, teilte der Heilige Stuhl mit.

Rehabilitierung ist nicht hundertprozentig klar

Kritiker Woelkis dürften enttäuscht sein, dass der Papst ihn nicht abberufen hat. Allerdings können die Auszeit und der Administrator auch so gewertet werden, dass ihm eine vollständige Rehabilitierung versagt worden ist. Das Erzbistum Köln steckt seit etwa einem Jahr in einer tiefen Krise, die sich unter anderem in einer Welle von Kirchenaustritten niederschlägt.

Ein aktueller Finanzbericht des Bistums zeigt, dass sich die Krise auch auf die Kirchen-Kasse auswirkt. Demnach hat das zu den reichsten Diözesen Deutschlands zählende Erzbistum Köln im vergangenen Jahr 4,1 Millionen Euro Verlust gemacht. Die Einnahmen aus der Kirchensteuer sanken 2020 um viereinhalb Prozent, heißt es dort weiter. Als Hauptgrund dafür wird allerdings die Corona-Pandemie angegeben. Zusätzlich seien an Einrichtungen des Bistums durch die Flutkatastrophe vom Juli Schäden in Höhe von geschätzt rund 25 Millionen Euro entstanden. 2019 hatte es in der Jahresbilanz noch einen Gesamtüberschuss von 31,4 Millionen Euro gegeben.

Ausgelöst worden war die Krise ursprünglich, weil Woelki ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Missbrauchsvorwürfen nicht veröffentlichen wollte. Er führte dafür rechtliche Gründe an.

Im Zuge des dadurch entstandenen Streits entfremdeten sich der Kardinal und die wichtigsten Gremien des größten deutschen Bistums immer weiter. Darauf reagierte Papst Franziskus in diesem Jahr, indem er zwei Bevollmächtigte ins Erzbistum Köln entsandte, den Stockholmer Kardinal Anders Arborelius und den Rotterdamer Bischof Hans van den Hende. Sie befragten unter anderem Missbrauchsopfer und erstellten anschließend einen Untersuchungsbericht für den Papst.