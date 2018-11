Politik

Trump-Putin-Treffen fraglich: Paris und Berlin sind gegen neue Sanktionen

Österreich, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, bringt nach der jüngsten Eskalation der Ukraine-Krise neue Sanktionen gegen Russland ins Gespräch. Deutschland und Frankreich wollen einen anderen Weg gehen - US-Präsident Trump auch.

Nach der jüngsten Verschärfung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland sind Deutschland und Frankreich einem gegen weitere Sanktionen gegen Russland. Die beiden Länder hätten sich bei der Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees in Brüssel für vertrauensbildende Maßnahmen in dem Konflikt ausgesprochen, berichtete die "Welt" unter Berufung auf EU-Diplomaten. Sanktionen gehörten nicht dazu. Stattdessen wollten die Regierungen in Berlin und Paris ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzen. Sie hätten auch die OSZE ins Spiel gebracht.

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft hatte am Dienstag neue Sanktionen gegen Russland ins Gespräch gebracht. Estland und Polen würden dies unterstützen.

Der seit Jahren schwelende Konflikt um die von Russland annektierte Halbinsel Krim war am Sonntag eskaliert. Russland verwehrte mit Hilfe eines Frachtschiffs drei ukrainischen Marinebooten an der Straße von Kertsch die Einfahrt ins Asowsche Meer. Russische Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe und verletzten dabei mehrere Matrosen. Anschließend beschlagnahmten sie die Boote.

Trump denkt an Absage von Treffen mit Putin

US-Präsident Donald Trump spielt indes mit der Absage eines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er warte auf einen Bericht seiner Sicherheitsberater zum Zwischenfall mit russischen und ukrainischen Schiffen vor der Halbinsel Krim, so Trump zur "Washington Post".

Der Bericht werde "sehr entscheidend" sein, sagte Trump weiter. "Vielleicht" werde das Treffen mit Putin nicht stattfinden. Trump wollte den russischen Präsidenten am Rande des G20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires Treffen, der am Freitag beginnt.

