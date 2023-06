Söldner-Chef Prigoschin kündigt den Einmarsch in die russische Stadt Rostow an, wenige Stunden später sind seine Soldaten bereits dort. Der Wagner-Anführer fordert von den Militärvertretern die Auslieferung von Verteidigungsminister Schoigu, der sich in der Stadt aufhalten soll.

Der Konflikt zwischen der russischen Armee und der Söldnertruppe Wagner spitzt sich weiter zu. Die Gruppe um Anführer Jewgeni Prigoschin habe die Kontrolle über das Militär in der Stadt Rostow übernommen, schreibt der Chef der Privatarmee auf Telegram. Auf Bildern der russischen Nachrichtenagentur TASS waren mehrere Panzer und gepanzerte Wagen rund um das Hauptquartier der russischen Armee im Stadtzentrum zu sehen. Dutzende Soldaten reihten sich um die Fahrzeuge und suchten Deckung. Ob es sich bei den Truppen um Wagner-Söldner handelt, lässt sich bislang nicht verifizieren.

Soldaten suchen hinter den gepanzerten Fahrzeugen Deckung. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS)

Prigoschin selbst ist Videos zufolge bereits in der Stadt. Aufnahmen zeigen ihn, wie er im Hauptquartier empfangen wird und anschließend ein Gespräch mit Junus-bek Jewkurow, dem stellvertretender Verteidigungsminister der Region. Der Wagner-Chef soll die Auslieferung von Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow fordern.

Der Gouverneur der russischen Region Rostow rief die Einwohnerinnen und Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. "Die aktuelle Situation erfordert die maximale Konzentration aller Kräfte, um die Ordnung aufrechtzuerhalten", schrieb Wassili Golubew auf Telegram. Die Strafverfolgungsbehörden täten alles Notwendige, um die Sicherheit der Bewohner der Region zu gewährleisten. "Ich bitte alle, ruhig zu bleiben und das Haus ohne Notwendigkeit nicht zu verlassen."

Kreml sperrt Autobahn Richtung Moskau

Einen weiteres Vordringen der Prigoschin-Truppen ins Landesinnere will der Kreml anscheinend verhindern. Die von Süden nach Moskau führende Autobahn M-4 ist nach Angaben des örtlichen Gouverneurs für den Verkehr gesperrt worden. Die Autobahn sei an der Grenze zur Region Woronesch, etwa 400 Kilometer südlich von Moskau, geschlossen worden, sagte der Gouverneur der Region Lipezk.

Stunden zuvor hatte Prigoschin erklärt, er wolle seinen Kampf gegen den Machtapparat in Moskau fortsetzen. Der 61-Jährige, der wegen versuchten bewaffneten Aufstandes in Russland zur Festnahme ausgeschrieben ist, kündigte den Einmarsch in die Stadt Rostow am Don da bereits an.

Prigoschin behauptete in einer weiteren Audionachricht, seine Männer hätten einen russischen Militärhubschrauber abgeschossen, der auf einen zivilen Konvoi geschossen habe. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es nicht. Er warnte erneut, dass die Wagner-Söldner alle, die sich gegen sie stellten, als Bedrohung auffassen würden. "Wir haben ein Ziel, wir sind alle bereit, zu sterben", sagte er. In sozialen Medien wurden zudem am frühen Samstagmorgen Videos geteilt, die zeigen sollen, wie Wagner-Kämpfer das Militärhauptquartier in Rostow am Don umstellen sollen und schweres militärisches Gerät darauf richten. Dies konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden.

"Teufel" Prigoschin gegen das Regime

Seit Monaten spitzt sich ein Streit zwischen Wagner-Chef Prigoschin, einem Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putins, und der russischen Militärführung zu. Wagner hatte Letzterer schlechte Führung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen und vor allem Verteidigungsminister Sergei Schoigu wiederholt scharf kritisiert. Am Freitagabend warf Prigoschin Moskaus Militärführung einen Angriff auf seine Söldner-Einheiten mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Dabei sei eine große Anzahl seiner Kämpfer getötet worden. Er habe 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche.

"Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten", drohte Prigoschin. Daraufhin leiteten die russischen Behörden Ermittlungen wegen versuchten bewaffneten Aufstands ein. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff. Der russische Geheimdienst FSB rief die Söldner der Wagner-Truppe dazu auf, ihren Chef festzunehmen.

Der bekannte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski forderte die Russen auf, den Söldnerführer Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen. "Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen", schrieb der Kreml-Kritiker in Onlinemedien. "Selbst der Teufel" verdiene Unterstützung, wenn er gegen den "dieses Regime" kämpfe. "Und Ja - dies ist erst der Anfang", schrieb der im Exil lebende Chodorkowski.