"Über zwei Millionen Fragen": Putin gewährt den Bürgern TV-Audienz

Für mehrere Stunden wird Russlands Präsident Putin in der Sendung "Direkter Draht" befragt. Es gibt Anrufe, Briefe und Videonachrichten der russischen Bürger. Die kommen aus den unterschiedlichsten Teilen des Landes und wohl auch wieder aus dem Ausland.

In der mehrstündigen Sendung "Direkter Draht" des russischen Fernsehens haben zu Beginn vor allem Fragen der Bürger zur russischen Wirtschaft im Mittelpunkt gestanden. "Es gibt eine stabile Tendenz zu nachhaltigem Wachstum", sagte Präsident Wladimir Putin. Dabei verwies er auch auf die gesunkene Inflation. Diese sei auf einem historischen Tiefstand, sagte er. Zudem würden die Einkommen real wieder zulegen. Für die aktuellen Preissteigerungen beim Benzin machte er unter anderem die hohen Preise auf dem weltweiten Energiemarkt verantwortlich. Auch sein Energieminister äußerte sich dazu noch einmal bei einer live-Videoschaltung.

Einmal mehr kritisierte der Staatschef die Sanktionen des Westens. Viele Länder würden in Russland eine Bedrohung und einen Wettbewerber sehen. Allerdings wolle sich Russland nicht abschotten, sondern lieber wieder mit den westlichen Ländern zusammenarbeiten, sagte er. Das könne aber nur gelingen, wenn Russland seine eigenen Interessen, vor allem in den Bereichen der Wirtschaft und der Sicherheit, schützen könne.

Ein Thema war auch die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Dabei zeigte sich Putin enttäuscht über die aktuelle Leistung der Nationalmannschaft. Zuletzt hatte das Team nur 1:1 gegen die Türkei gespielt und wartet damit seit inzwischen sieben Spielen auf einen Sieg.

Für die Veranstaltung sind den Organisatoren zufolge zwei Millionen Fragen eingegangen. Dabei ging es den russischen Bürgern auch um Themen wie Gesundheitsvorsorge und Rente. Auch auf den Social Media Kanälen waren schon vor der TV-Show viele Menschen aktiv.

Schon zum 16. Mal beantwortet der russische Präsident Putin bei der TV-Show "Direkter Draht" Bürgerfragen. An der mehrstündigen Livesendung ist vieles inszeniert. Die Fragen lassen trotzdem immer wieder erkennen, welche Sorgen die russischen Bürger haben und was sie sich vom Kremlchef erhoffen. Erst im Mai ist Putin in eine neue Amtszeit als Präsident bis 2024 gestartet.

