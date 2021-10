Filmreife Hausdurchsuchungen in Österreich: es geht um Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Razzien bei der Kanzlerpartei ÖVP treffen unter anderem das Bundeskanzleramt sowie das Finanzministerium. Die Partei von Kanzler Kurz spricht von "konstruierten Vorwürfe", die sie schädigen sollen.

In Österreich kam es Medienberichten zufolge im Umfeld der Regierungspartei ÖVP um Kanzler Sebastian Kurz wegen des Verdachts auf Inseratenkorruption zu mehreren Hausdurchsuchungen. Neben der Parteizentrale in Wien seien auch das Bundeskanzleramt sowie das Finanzministerium durchsucht worden, berichteten die Tageszeitungen "Die Presse" und "Der Standard" auf ihren Internetseiten. Auch Smartphones sollen sichergestellt worden sein.

Die ÖVP bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters die Razzia in der Parteizentrale. "Was gesucht wurde weiß ich nicht, und wo es noch Hausdurchsuchungen gegeben hat weiß ich auch nicht", sagte ein Sprecher. In einer Pressemitteilung hatte die Partei zuvor mitgeteilt, es handele sich nach "den falschen Anschuldigungen, die schon gegen Sebastian Kurz" und andere erhoben wurden, um weitere "konstruierte Vorwürfe über Vorgänge, die teilweise fünf Jahre zurückliegen". Das Ziel davon sei, Kurz und die ÖVP "massiv zu beschädigen", so die Pressemitteilung.

Bezahlte und geschönte Umfragen

Auch im Finanzministerium bestätigte ein Sprecher eine Razzia. "Allerdings nur in einer Abteilung und nicht wie kolportiert bei Finanzminister Gernot Blümel oder dessen Kabinett", sagte der Sprecher. Zudem würde der Vorwurf, dem die Hausdurchsuchung zugrunde liege, nicht in die Amtszeit des amtierenden Finanzministers fallen.

Der "Presse" zufolge geht es um Inserate mit einem Volumen von 1,3 Millionen Euro und den Verdacht von Geldflüssen gegen geschönte Umfragen, die in der Tageszeitung "Österreich" veröffentlicht wurden. Den Berichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit.

Im Visier stünden laut der Berichte unter anderem enge Vertraute von Kanzler Sebastian Kurz, der sie teilweise zu den Vergehen angestiftet haben soll: Sein Berater Stefan Steiner, Medienbeauftragter Gerald Fleischmann, der ehemalige Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid, Ex-Ministerin Sophie Karmasin und ein Pressesprecher.

Gegen Kurz laufen bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre. Die Ibiza-Affäre hatte im Mai 2019 ein politisches Erdbeben in Österreich ausgelöst, zum Bruch der Regierungskoalition zwischen Kurz' ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ sowie zu vorgezogenen Neuwahlen geführt. Seit Januar 2020 regiert die ÖVP in einer Koalition mit den österreichischen Grünen. Hintergrund war ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo, das zeigt, wie der damalige FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt.