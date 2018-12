Politik

Täter angeschossen und flüchtig: Schüsse nahe Straßburger Weihnachtsmarkt - zwei Tote

Nahe der deutschen Grenze fallen in der französischen Stadt Straßburg Schüsse. Laut Polizei kommen zwei Menschen ums Leben. Die Sicherheitskräfte sind im Großeinsatz. Sie gehen von einem Terroranschlag aus.

In der Straßburger Innenstadt hat ein bislang Unbekannter mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei kamen laut Polizei zwei Menschen ums Leben. Elf Menschen wurden nach vorläufigen Angaben verletzt, sieben von ihnen schwer. Der Zwischenfall ereignete sich ganz in der Nähe des Weihnachtsmarktes der französischen Stadt. Die Sicherheitskräfte gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter ist laut der Präfektur des Départements Bas-Rhin identifiziert und flüchtig. Die Sicherheitskräfte haben die Verfolgung aufgenommen. Soldaten hätten den Schützen angeschossen, teilte die Polizei mit. Bei der Verfolgung des flüchtigen Verdächtigen sei es zu einem Feuergefecht bekommen.

Auf Twitter appellierte ein Mitarbeiter des Bürgermeisters an die Bewohner, zu Hause zu bleiben. "Danke an alle, die zu Hause bleiben und auf die Klärung der Situation warten", schrieb Alain Fontanel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron entsandte Innenminister Christophe Castaner nach Straßburg.

Die baden-württembergische Bundespolizei erklärte unter Verweis auf die Vorfälle in Straßburg, dass sie ihre Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich verstärken werde.

Straßburg kennt Terror

Augenzeugen aus Straßburg berichten, gegen 20 Uhr seien mehrere Schüsse zu hören gewesen seien. Die Menschen in den Gassen hätten die Flucht ergriffen. "Wir haben mehrere Schüsse gehört, vielleicht drei, und dann haben wir Leute rennen sehen", sagte eine Augenzeugin. "Eine von ihnen ist gestürzt - ich weiß nicht, ob sie gestolpert ist oder getroffen wurde."

Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Er zieht viele Besucher in die elsässische Stadt. Nach den Schüssen riegelte die Polizei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt. Hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.

Der Straßburger Weihnachtsmarkt war im Jahr 2000 eines der ersten Ziele von islamistischen Terroristen in Westeuropa. Vier algerische Al-Kaida-Mitglieder wollten dort zwischen Weihnachten und Silvester mit einer selbstgebauten Bombe ein Blutbad anrichten. Kurz vor dem geplanten Anschlag wurden sie in Frankfurt am Main festgenommen.

Quelle: n-tv.de