Politik

Rücktritt vertagt: Seehofer sucht nochmals Gespräch mit CDU

Im Asylstreit mit der CDU droht CSU-Chef Seehofer seinen Rückzug aus der Politik an. Seine Partei bearbeitet den Bundesinnenminister. Nun will er es auf ein letztes Gespräch mit der Kanzlerin ankommen lassen.

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer macht seine politische Zukunft von einem Einlenken der CDU im Asylstreit abhängig. Er bestätigte sein Rücktrittsangebot am Morgen, machte aber klar, dass er als "Zwischenschritt" an diesem Montag aber ein Gespräch mit der CDU führen werde, "in der Hoffnung, dass wir uns verständigen", so Seehofer. "Alles Weitere" werde anschließend entschieden.

Bei dem Gespräch werde es ausschließlich um die inhaltliche Frage gehen, ob doch noch ein Kompromiss im Flüchtlingsstreit möglich sei, sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke. Seehofer machte demnach deutlich, er wolle sich nicht von Kanzlerin Angela Merkel entlassen lassen.

Zuvor hatte das Gremium fast acht Stunden wegen des Asylstreits mit der Schwesterpartei CSU beraten. Am Ende hatte Seehofer seiner Partei laut Teilnehmern den Rücktritt von beiden Ämtern angeboten. Der Vorstand habe das aber abgelehnt. Im Anschluss versuchten die Mächtigen der Partei, Seehofer von diesem schwerwiegenden Schritt abzubringen.

Seehofer hält die von Kanzlerin Merkel auf dem EU-Gipfel erreichten Abmachungen zur Reduzierung des Flüchtlingsstroms für nicht so wirkungsvoll wie schärfere Grenzkontrollen in Deutschland. Merkel aber lehnt nationale Alleingänge ab und dringt auf europäische Lösungen.

Diese Position hatte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einer Sitzung des CDU-Vorstands nochmals bestätigt. Derweil vertagte die CDU-Spitze am späten Abend ihre Beratungen über eine Lösung in dem verfahrenen Streit. Die Gespräche würden am Montagmorgen um 8.30 Uhr fortgesetzt, teilte eine Parteisprecherin mit.

