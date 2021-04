Showdown in K-Frage - Söder landet in Berlin

Keiner zieht bisher zurück Showdown in K-Frage - Söder landet in Berlin

Eigentlich wollen CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder bis Sonntagabend die Frage klären, wer Kanzlerkandidat wird. Doch bisher gibt es kein Ergebnis. ntv-Informationen zufolge ist der bayerische Ministerpräsident nun in Berlin angekommen, um den Machtkampf zu Ende zu bringen.

Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU geht in seine womöglich entscheidende Phase. CSU-Chef Markus Söder ist nach ntv-Informationen am Abend per Flugzeug von Nürnberg nach Berlin gereist, um die Frage, ob er oder CDU-Chef Armin Laschet ins Rennen geht, endgültig zu klären. Über den weiteren Ablauf des Abends und zum Stand der Dinge im unionsinternen Streit mit CDU-Chef Armin Laschet über die Kanzlerkandidatur war zunächst nichts zu erfahren. Entgegen früherer Ankündigungen sollte es jedoch am Sonntag vermutlich keine Entscheidung mehr geben.

Wie mehrere Medien berichten, sind beide Politiker nicht bereit, einzulenken. Die beiden Parteichefs stünden nach Angaben aus Unionskreisen "in dauerhaftem Kontakt", erfuhr Reuters aus Unionskreisen. Die dpa wusste zu berichten, die beiden führten "gute und konstruktive Gespräche". Es gebe aber noch kein Ergebnis. Es blieb offen, ob Laschet und Söder noch am Sonntagabend erneut beraten wollten. Den Angaben zufolge soll sich Laschet derzeit nicht in Berlin aufhalten.

Unterdessen erhielten beide Rivalen das gesamte Wochenende über Unterstützung aus ihren jeweiligen Lagern. Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann rief die Mitglieder seines Landesvorstands sowie die Bezirks- und Kreisvorsitzenden nach dpa-Informationen noch für Sonntagabend zu Online-Beratungen zusammen. Er begründete die Sondersitzung mit "der aktuellen Lage zur K-Frage". Es wurde erwartet, dass es um ein Stimmungsbild gehen dürfte, ob die Basis in der Frage der Kanzlerkandidatur zu Laschet oder zu Söder tendiert.

Die CDU hat 325 Kreisverbände, 27 Bezirks-, 17 Landes- und über 10.000 Ortsverbände. In vielen Kreisverbänden hatte es am Wochenende Abstimmungen gegeben. So teilte etwa der CDU-Kreisverband Alzey-Worms mit, dass bei einer schriftlichen Abstimmung 82,9 Prozent der Mitglieder für Söder und 6,6 Prozent für Laschet gestimmt hatten, 10,5 Prozent hielten demnach keinen der beiden Kandidaten für geeignet. Der CDU-Kreisvorsitzende Markus Conrad und der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan Metzler forderten das CDU-Präsidium und den Bundesvorstand auf, "das überwältigende Votum der CDU-Basis, das - wie alle Umfragen belegen - in die gleiche Richtung geht und der Stimmung in vielen anderen Kreisverbänden entspricht, nicht zu ignorieren".

Junge Union will sich positionieren

Auch der Unions-Nachwuchs wollte sich am Sonntagabend positionieren. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollten sich die Landesvorsitzenden der Jungen Union (JU) in einer Videokonferenz zusammenschalten. JU-Chef Tilman Kuban hatte diesen Schritt in der "Bild"-Zeitung angekündigt: "Wenn sie uns zwingen, sind wir im Zweifel bereit, als gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU Verantwortung zu übernehmen und uns zu positionieren." Kuban hatte bereits am vergangenen Montag im CDU-Vorstand eine schnelle Entscheidung gefordert und nach Teilnehmerangaben gesagt, Laschet brauche dafür ein starkes Verhandlungsmandat. Ob Laschet am Ende antrete, oder ob er es Söder überlasse, entscheide nur der CDU-Chef alleine. Er traue Laschet zu, dass er wisse, was das Beste für Deutschland, Europa und die Union sei.

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann warnte vor einer Kampfabstimmung in der Fraktion. "Was wir jetzt brauchen, ist eine gemeinsame Lösung und keine Kampfabstimmung in der Fraktion. Ansonsten drohen Gräben aufgerissen zu werden, die sich nur schwer wieder zuschütten lassen", sagte er der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte auch der im Kampf um den CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz vor dem Szenario gewarnt und sich hinter Laschet gestellt.

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß sagte der "Rheinischen Post": "Ich erwarte von den Parteivorsitzenden, dass sie bis morgen eine gemeinsame Lösung präsentieren. Diese werden wir als Hamburger Landesverband geschlossen mittragen und unterstützen." Sollte es zum Wochenstart keine Entscheidung geben, müsse die Fraktion als einziges gemeinsames Unions-Gremium entscheiden.

Möglicherweise könnte es an diesem Montag aber auch noch eine Sondersitzung des CDU-Vorstands zur K-Frage geben. Bis zum Sonntagnachmittag gab es dazu nach dpa-Informationen aber noch keine Einladung. Am vergangenen Sonntag hatten sich sowohl Laschet als auch Söder zur Übernahme der Kanzlerkandidatur bereiterklärt. Am Montag stellten sich die Spitzengremien von CDU und CSU jeweils hinter ihre Parteichefs. Am Dienstag traten beide in der Bundestagsfraktion auf, wo es Dutzende Wortmeldungen gab - nach Teilnehmerangaben mehr zugunsten Söders als für Laschet. Beide stellten anschließend eine Verständigung bis Ende der Woche in Aussicht.